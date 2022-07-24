奪台北羽賽第4冠 周天成直呼不可思議

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）10年前首次站上台北羽球公開賽決賽舞台，32歲台灣羽球一哥周天成這次第6度闖進決賽行列，並奪賽史第4冠，讓他今天直呼不可思議，後續將備戰世錦賽，他笑著說，高興一下就好。

周天成今天在台北和平籃球館舉行的台北羽球公開賽男單冠軍戰，與日本選手奈良岡功大激戰3局，以14比21、21比10、21比6勝出，賽史生涯第4冠入袋，持續堆高個人在台北公開賽的新紀錄。

周天成賽後接受媒體聯訪時表示，2012年首度闖進台北公開賽決賽，對於自己10年之後能再踏上決賽舞台， 「我覺得很不可思議，真的很珍惜上帝給我這個機會，10年來能保持高競技狀態，甚至最後還能拿下勝利」。

談到首局陷入苦戰，周天成坦言，今天比賽非常艱難， 對手技術也很好，他藉由在比賽過程中不斷試探對方、調整戰術，趁著對手體力有點下滑，拉開比分，奪得勝利。

周天成在主場出戰相當興奮，有滿場球迷助陣，也增添他的信心，他說：「不管你落後多少，大家都相信你可以追上去，不斷有正能量在我心裡。」

周天成表示，觀眾加油聲不斷鼓舞、激勵著他，他覺得必須得展現好態度、好表現給球迷看。

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台北公開賽這一冠不僅是周天成本季首冠，也是繼2019年台北公開賽後再度拿下世界巡迴賽冠軍，周天成賽後興奮地將球拍送給場邊觀眾，他透露，「一開始沒有想要送，因為怕破壞防疫規定，但覺得在主場比賽特別興奮，好久沒拿冠軍，很開心可以在主場拿下冠軍。」

另外，2022年世界羽球錦標賽將在8月登場，周天成指出，這次參加台北公開賽就是在備戰世錦賽，因此奪冠開心一下就好，他希望藉由參賽發現優缺點，並坦言台北公開賽帶給他很大信心，不僅瞭解自身優勢，還在場上找回自己的節奏 。（編輯：張雅淨）1110724