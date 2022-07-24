周天成逆轉擊退奈良岡功大 台北羽球賽第4冠到手

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2022台北羽球公開賽24日進行決賽，台灣羽球一哥周天成（圖）擊敗日本選手奈良岡功大，奪下生涯在台北羽球公開賽的第4冠。圖為周天成在球場上振臂歡呼。中央社記者張新偉攝 111年7月24日

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣羽球一哥周天成今天在台北羽球公開賽男單冠軍戰歷經首局先失，以14比21、21比10、21比6逆轉擊退日本選手奈良岡功大，花費61分鐘，勇奪賽史第4冠。

總獎金50萬美元（約新台幣1495萬元）的2022年台北羽球公開賽，屬於羽球世界巡迴賽超級300系列，今天在台北和平籃球館展開各組冠軍戰，共有3組台將輪番上陣，周天成打頭陣，台灣一姐戴資穎、男雙「麟洋配」王齊麟、李洋接力登場，將挑戰隊史在台北公開賽最多冠紀錄。

世界排名第4的周天成今年最佳成績為印尼羽球大師賽，以亞軍作收，這次第6度闖進台北公開賽決賽，過去曾在2016、2017、2019年封王的他，目前則是男單最多冠紀錄保持人。

周天成男單冠軍戰對手為剛在新加坡羽球公開賽拿下亞軍的21歲日本選手奈良岡功大，目前排名第38名，兩人生涯首度交手。

周天成今天一進場就受到滿場球迷熱烈歡呼，即使周天成開局陷入0比4落後，現場加油聲仍此起彼落，周天成一度追成5比6，但未能再拉近差距，首局以14比21棄守。

歷經首局暖身，周天成次局重新調整好節奏，帶著11比7領先進入技術暫停，儘管對手一度追成2分差，周天成頂住壓力，以21比10扳回一城。

周天成決勝局不停調動對手，趁著對方體力下滑，開局以3比0領先，並掌控場上節奏，最終以21比6贏得勝利，本季首冠到手，他賽後興奮地振臂吶喊，並將手上的球拍拋給場邊觀眾，一同分享奪冠喜悅。（編輯：管中維）1110724

2022台北羽球公開賽24日進行男單決賽，台灣羽球一哥周天成（圖）與日本21歲小將奈良岡功大對決，最終以14比21、21比10、21比6擊敗對手，奪得賽史第4冠。中央社記者張新偉攝 111年7月24日