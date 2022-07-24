王齊麟、李洋台北羽賽3局惜敗 無緣本季首冠

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋今天台北羽球公開賽男雙冠軍戰激戰3局、54分鐘，以18比21、21比11、18比21輸給馬來西亞組合萬緯聰與鄭凱文，無緣本季首冠。

台北羽球公開賽男雙冠軍戰今天在台北和平籃球館登場，壓軸亮相的「麟洋配」王齊麟、李洋在參加台北公開賽前，本季還未曾躋身4強賽行列，這回在主場出賽，不但有所突破，還搶下首張決賽門票。

世界排名第4的「麟洋配」男雙冠軍戰迎戰排名第36的馬來西亞組合萬緯聰與鄭凱文，對手這次在台北公開賽靠著擊敗4組台灣好手，取得決賽門票。

兩組人馬開局互有領先，「麟洋配」隨後失誤增加，讓對手趁機取得超前，王齊麟在8比14落後情況下，因救球而跪倒在地，依舊不放棄，多次化解對手攻勢，贏得全場歡呼聲。

「麟洋配」一路追趕，在17比20落後時，靠著李洋對角殺球化解一個局點，可惜未能再下一城，以18比21讓出首局。

雙方次局前段互有領先，「麟洋配」靠著一波6比0攻勢反超，帶著11比6領先進入技術暫停，並以21比11扳平戰局。

「麟洋配」決勝局從開局0比3落後，到扳成8比8平手，雙方鏖戰至局末，在「麟洋配」18比17領先時，被對手連得4分，最終以18比21落敗，屈居亞軍。

過去台灣選手在台北公開賽曾多次包辦2座冠軍，台灣羽球一哥周天成、一姐戴資穎今天先後在男、女單奪冠，可惜王齊麟與李洋在男雙冠軍戰失利，未能改寫隊史最佳成績。

香港選手吳芷柔為今年台北公開賽最大贏家，混雙先與李晉熙搶下冠軍後，女雙冠軍戰再與曾曉昕合體贏得勝利，1人包辦2座冠軍。（編輯：張雅淨）1110724