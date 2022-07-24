戴資穎擊敗川上紗惠奈 台北羽球賽女單封后
2022/7/24 14:58（7/24 15:16 更新）
戴資穎（圖）24日擊敗日本選手川上紗惠奈，將台北羽球公開賽冠軍留在台灣。中央社記者張新偉攝 111年7月24日
（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在台北羽球公開賽女單冠軍戰，以21比17、21比16擊敗日本選手川上紗惠奈，拿下冠軍。
戴資穎
本季已在泰國、印尼羽球公開賽奪得冠軍，今天拿下台北羽球公開賽冠軍後，本季第3冠到手，這也是她賽史第4冠。（編輯：張雅淨）1110724
戴資穎小檔案
- 生日：1994年6月20日
- 身高：162公分
- 體重：55公斤
- 籍貫：高雄市
- 運動啟蒙時間：9歲
- 學歷： 台北市立大學博士班
- 個人表現：
2014、2016、2020 BWF年終賽女單冠軍
2017、2018、2020全英羽球賽女單冠軍
2018雅加達-巨港亞運羽球女單金牌
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台灣羽球一姐戴資穎（圖）24日出戰台北羽球賽女單決賽，順利收下生涯第4冠。中央社記者張新偉攝 111年7月24日
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