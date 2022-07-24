戴資穎擊敗川上紗惠奈 台北羽球賽女單封后

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在台北羽球公開賽女單冠軍戰，以21比17、21比16擊敗日本選手川上紗惠奈，拿下冠軍。

戴資穎 戴資穎小檔案 生日：1994年6月20日

身高：162公分

體重：55公斤

籍貫：高雄市

運動啟蒙時間：9歲

學歷： 台北市立大學博士班

個人表現：

2014、2016、2020 BWF年終賽女單冠軍

2017、2018、2020全英羽球賽女單冠軍

2018雅加達-巨港亞運羽球女單金牌 看更多 關閉 本季已在泰國、印尼羽球公開賽奪得冠軍，今天拿下台北羽球公開賽冠軍後，本季第3冠到手，這也是她賽史第4冠。（編輯：張雅淨）1110724