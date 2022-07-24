戴資穎、周天成奪冠 蔡總統感謝選手把獎牌留在台灣

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（中央社記者葉素萍台北24日電）台北羽球公開賽，選手戴資穎、周天成都奪冠。總統蔡英文今天發文恭喜獲獎選手，感謝選手奮戰到最後一刻，把獎牌留在台灣；副總統賴清德認為，這場比賽讓世界再次看到台灣不畏挑戰的熱情、活力與團結。

蔡總統晚間透過臉書發文指出，今天的台北羽球公開賽太精彩，男單決賽周天成和日本小將奈良岡功，經過三局激戰後，最終成功奪下勝利，奪得冠軍。緊接著女單決賽，戴資穎不僅以直落二封后，第四冠也追平賽史女單冠軍紀錄，台灣的羽球天后果然不簡單。

蔡總統說，「麟洋配」對上大馬組合，表現也令人讚嘆，除了王齊麟一度防守到跪著打，李洋也多次多拍來回守住分數，讓大家都拍手叫好，最後獲得銀牌。

蔡總統表示，疫情趨緩，她要感謝進場看比賽，給台灣選手加油打氣的台灣球迷。也再次恭喜獲獎選手們，謝謝選手奮戰到最後一刻，把獎牌留在台灣。

賴副總統今天除了現身台北羽球公開賽比賽現場，為選手們加油，他也透過臉書指出，受到疫情影響，台北羽球公開賽今年睽違第3年開賽，特別感謝每名來台參賽的選手及教練團隊，這場比賽不僅是台灣疫情下首場公開國際賽事，更讓世界再次看到台灣不畏挑戰的熱情、活力與團結。

他感謝每一位盡情揮灑自己，為台灣爭取榮耀的英雄，精湛的球技，串連起民眾的心，更期待選手未來精彩的表現。（編輯：蘇志宗）1110724