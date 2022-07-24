麟洋配台北公開賽找回專注力 續拚世錦賽

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2022年台北羽球公開賽男雙冠軍戰24日在台北和平籃球館進行，「麟洋配」王齊麟（左）、李洋（右）以18比21、21比11、18比21不敵馬來西亞組合，獲得亞軍。中央社記者張新偉攝 111年7月24日

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋今天在台北羽球公開賽男雙冠軍戰失利，拿下亞軍。李洋說，球迷加油聲讓他們找回專注在球場上的感覺，希望能延續至之後的世錦賽。

2022年台北羽球公開賽在台北和平籃球館舉行，「麟洋配」王齊麟與李洋今天男雙冠軍戰，以18比21、21比11、18比21不敵馬來西亞組合萬緯聰與鄭凱文，屈居亞軍。

王齊麟賽後接受媒體聯訪時表示，一直以來都很喜歡在家鄉打球，出場時聽到球迷歡呼聲，讓他頓時起雞皮疙瘩，但比賽關鍵時刻過於著急，造成失誤增加，錯失冠軍，也讓他直呼可惜。

李洋2017年曾與李哲輝搭檔參加台北公開賽，抱回亞軍，今天再度以亞軍作收，讓他不禁大嘆，「我是就沒這個命」。

今天冠軍戰失利，王齊麟還透露一段巧合，賽前他看到臉書回顧，一年前的今天，他和李洋在東京奧運小組賽首戰也是輸球作收，但最終兩人還是拿下奧運金牌，而王齊麟此役同樣有所收穫，「至少我在場上找回出球的感覺和自信，但控球還是差一點」。

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儘管未能為台灣留下冠軍，李洋表示，從理性角度思考，輸球可以提醒自己好好準備，「不足就是練」。他透露，台北公開賽球迷加油聲讓他們找回專注在球場上感覺，且有學習到東西，接下來將針對近期問題進行修正。

「麟洋配」7月初雙雙確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），王齊麟透露，染疫後體重有下降，肌肉量也減少，且進攻也沒有像以前那樣強勢，希望世錦賽前能盡快調整到位。（編輯：張雅淨）1110724