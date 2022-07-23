戴資穎領銜3組人馬晉級 挑戰台北羽賽最多冠紀錄

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台灣羽球一姐戴資穎（圖）23日在2022台北羽球公開賽女單4強戰中戰勝「交大學霸」許玟琪，成功挺進決賽，24日將力拚4度在台北羽賽封后。中央社記者鄭清元攝 111年7月23日

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（中央社記者龍柏安台北23日電）台北羽球公開賽4強今天落幕，台灣一姐戴資穎、一哥周天成以及男雙「麟洋配」王齊麟、李洋3組人馬晉級決賽，明天將尋求賽史首次地主包辦3冠的新紀錄。

總獎金50萬美元（約新台幣1495萬）的2022台北羽球公開賽，明天中午12時起陸續進行各項決賽，過去賽史台灣共曾5度包攬雙冠，明天則有機會改寫單屆最多冠紀錄。

除此之外，東京奧運女單銀牌得主戴資穎，與男單一哥周天成均已在台北公開賽累積拿下3冠，兩人明天都將尋求生涯第4冠，若兩人成功登頂，也將雙雙追平賽史最多冠紀錄，寫下台灣羽壇新頁。

今天4強準決賽，台灣共有8組人馬亮相，其中女單上演「台灣內戰」，戴資穎以直落二擊敗「交大學霸」許玟琪晉級冠軍賽。

女雙的宋碩芸、余芊慧，今天4強則以19比21、15比21不敵大會第6種子、香港組合吳芷柔、曾曉昕；男雙組合蘇敬恒、葉宏蔚，也以13比21、20比22敗給馬來西亞的鄭凱文與萬緯聰。

從會外賽起步、一路闖關的混雙組合張課琦與李芷蓁，今天則沒能延續驚奇，兩人以15比21、21比23惜敗泰國組合歐通（Ruttanapak Oupthong）與柯瑞帕（Chasinee Korepap）。

男單小將林俊易今天在滿場球迷面前打出一場精彩比賽，可惜他以19比21、20比22惜敗日本好手奈良岡功大，未能闖進決賽。（編輯：吳協昌）1110723

台灣羽球一哥周天成（圖）23日在2022台北羽球公開賽男單4強賽，以21比12、21比12直落二輕取馬來西亞好手宋俊偉，挺進冠軍決賽。中央社記者鄭清元攝 111年7月23日