決勝局連丟5分 王齊麟、李洋羽球世錦賽16強出局

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（中央社記者龍柏安台北25日電）第2局尾盤連拿5分關門，決勝局卻被對手如法炮製，台灣羽球男雙組合「麟洋配」的王齊麟、李洋今天以1比2不敵韓國組合催率圭、徐承宰，在世界羽球錦標賽男雙16強提前止步。

在日本東京舉行的2022世界羽球錦標賽，是羽壇積分最高的頂級賽事，今天稍早包括女單一姐戴資穎與一哥周天成，紛紛成功闖關晉級8強，可惜壓軸登場的男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋，則以17比21、21比16、14比21敗給韓國組合。

世界排名11的韓國組合催率圭、徐承宰，堪稱今年羽球世錦賽最「好命」組合，兩人首輪輪空直接晉級32強，次輪原將遭遇英格蘭與模里西斯之間的勝方，沒想到對方2組人馬雙雙退賽，也讓催率圭、徐承宰一場比賽都沒打，就直接晉級16強。

東京奧運金牌得主「麟洋配」王齊麟、李洋，過去和韓國組合5度交鋒，以2勝3負略居下風，不過雙方最近一次交手是去年泰國羽球公開賽，當時狀況正夯的台灣組合，歷經3局苦戰才淘汰對手。

今天2組人馬再次碰頭，開賽戰局呈現膠著，雙方互有領先，「麟洋配」在11比7領先時陷入亂流，被對手打出一波7比1攻勢，兩人雖成功追成15比15平，可惜仍以17比21讓出。

首局先失的「麟洋配」，次局全力反撲，在局末16比16平手時，兩人靠著一波5比0攻勢霸氣收尾，以21比16拿下，也把局數扳成1比1平。

決勝局台灣組合先以5比3攻勢開局，不過對手連拿5分後來居上，「麟洋配」一路苦追，無奈每當比分追上，又因失誤葬送逆轉契機，加上14比16落後之際一口氣連丟5分，最終以14比21不敵對手。（編輯：張芷瑄）1110825