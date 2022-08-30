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戴資穎將重返球后寶座 第6度登上世界第1

2022/8/30 11:32（8/30 11:48 更新）
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世界羽球聯盟30日將公布最新世界排名，戴資穎（圖）有望擠下日本名將山口茜，生涯第6度登上世界球后寶座。圖為7月台北羽球公開賽，戴資穎向場邊球迷比愛心。（中央社檔案照片）
世界羽球聯盟30日將公布最新世界排名，戴資穎（圖）有望擠下日本名將山口茜，生涯第6度登上世界球后寶座。圖為7月台北羽球公開賽，戴資穎向場邊球迷比愛心。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北30日電）世界羽球聯盟（BWF）今天稍晚將正式公布最新世界排名，上週在世界羽球錦標賽拿下銅牌的台灣羽球一姐戴資穎，將可再度擠下日本名將山口茜，生涯第6度登上世界球后寶座。

根據BWF世界積分計算方式，共取52週（1年內）最高的10站積分加總進行排名，不過因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，國際賽紛紛喊停，BWF為避免排名系統失去參考價值，自2019年起凍結積分，直至今年8月初才開始「解封」。

依照BWF公布的最新「解封」辦法，今年8月2日起每週世界排名，將逐步扣除2019年起的4週積分，這個過度期預計至2023年1月3日才會結束。

戴資穎目前世界積分為11萬0845，與世錦賽衛冕金牌得主、山口茜僅相差168分，不過本週最新公布的世界排名積分，山口茜將一口氣扣除2019年印尼羽球公開賽（1萬2000分）與日本公開賽（1萬1000分）兩站冠軍積分。

而戴資穎因這兩站積分並未列入10站最高積分的統計之內，因此這兩場大賽積分被扣除後，戴資穎不受影響，反倒將再次超越山口茜，繼今年4月25日之後，生涯第6度攀上世界球后寶座。（編輯：屈享平）1110830

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