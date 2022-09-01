戴資穎甩尾淘汰金佳恩 闖進日本公開賽8強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

戴資穎1日在日本羽球公開賽再次上演逆轉秀，以19比21、21比13、21比10擊敗韓國女將金佳恩，搶進8強。（Badminton photo 提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北1日電）連續兩天，世界球后戴資穎在日本羽球公開賽都演出逆轉秀，今天她在首局先失，決勝局靠著一波10比0攻勢，以19比21、21比13、21比10擊敗韓國女將金佳恩，搶進8強。

總獎金75萬美元（約新台幣2277萬）的2022日本羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著世界羽球錦標賽後登場，只不過比賽地點改由東京移到大阪進行。

本週世界排名再次登上球后寶座的戴資穎，上週在羽球世錦賽4強不敵中國女將陳雨菲，未能連2年闖進壓軸決賽，本週她在日本公開賽重新出發，首輪歷經3局激戰，才逆轉淘汰丹麥一姐布理謝菲爾特（Mia Blichfeldt），有驚無險晉級次輪。

戴資穎今天遭遇世界排名21的韓國女將金佳恩，兩人過去4次交手，戴資穎取得對戰4連勝優勢，且3度以直落二過關，僅在2019年中國福州舉辦的中國公開賽鏖戰3局才過關。

今天戰況出人意料，首局雙方陷入激戰，全場共14度打平，戴資穎在局末19比17領先時，頻頻失誤讓對手連拿4分，以19比21遭對手逆轉。

歷經首局暖身，戴資穎次局火力全開，在10比10平手之際，靠著一波6比0攻勢甩開對手糾纏，以21比13還以顏色，也將局數追平。

決勝局戴資穎先以5比3攻勢開局，接下來一口氣連拿10分，將對手甩在腦後，最終以21比10擺平對手，也如願搶進8強。（編輯：唐聲揚）1110901