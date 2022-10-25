法國羽球公開賽 李哲輝、楊博軒甜蜜復仇晉級次輪

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（中央社記者龍柏安台北25日電）連續2週首輪碰上相同對手，李哲輝與楊博軒沒有重蹈覆轍，兩人今天以21比16、23比21擊敗世界排名第5的印尼傳奇組合阿山與蘇堤萬，也報了上週落敗的一箭之仇。

在法國巴黎舉行的法國羽球公開賽，總獎金為67.5萬美元（約新台幣2185萬元），是世界羽球巡迴賽超級750系列的次頂級大賽。

世界排名44的李哲輝與楊博軒，上週在丹麥公開賽男雙首輪，強碰坐擁3座世錦賽金牌的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan），當時台灣組合奮力抵抗，仍以直落二吞敗出局。

沒想到短短相隔一週，2組人馬又於法國羽球公開賽男雙首輪狹路相逢，這回結局大不同，台灣組合僅用2局就扳倒對手，不但甜蜜復仇也快意拿下晉級入場券。

今天開局，台灣組合幾乎一路保持微幅領先，局中印尼組合一度以15比14超前逆轉，所幸李哲輝與楊博軒火力全開，靠著一波7比1攻勢「關門」，先以21比16拿下。

次局戰況呈現膠著，雙方比數一路緊咬，在局末台灣組合兩度取得賽末點，都被對手化解，在21比21平手之際，李哲輝與楊博軒再次成功突破對方防守，拿下關鍵超前分。

隨後印尼組合發生誤判，讓台灣組合的發球直接得分，對方雖申請鷹眼回放，經確認後得分有效，也讓李哲輝與楊博軒再以23比21拿下，並直落二挑落對手，搶進法國公開賽次輪。（編輯：張芷瑄）1111025