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戴資穎任大高雄反賄選宣導大使 檢察總長贈感謝狀

2022/11/3 22:21（11/3 22:31 更新）
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台灣羽球一姐戴資穎應邀擔任大高雄地區反賄選宣導大使，最高檢察署檢察總長邢泰釗（左）等人2日前往拜會戴資穎父親戴楠凱（右）並致贈感謝狀。（最高檢察署提供）中央社記者劉世怡傳真 111年11月3日
台灣羽球一姐戴資穎應邀擔任大高雄地區反賄選宣導大使，最高檢察署檢察總長邢泰釗（左）等人2日前往拜會戴資穎父親戴楠凱（右）並致贈感謝狀。（最高檢察署提供）中央社記者劉世怡傳真 111年11月3日
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（中央社記者劉世怡台北3日電）最高檢察署今天表示，台灣羽球一姐戴資穎擔任大高雄地區反賄選宣導大使，檢察總長邢泰釗等人2日拜會戴資穎父親，並致贈感謝狀。

最高檢察署發布新聞稿表示，因應111年九合一地方公職人員選舉，大高雄地區邀請深具巨星風采與魅力的戴資穎擔任反賄選大使，拍攝反賄選影片、海報。

戴資穎在影片中說「球場上我準備好球拍，準備打出一場好球，選舉時我備好手機準備蒐證，戴資穎邀請您一起反賄選」，選舉如同運動比賽，激烈競爭，唯有杜絕賄選，選賢與能，始能端正社會風氣，營造乾淨的政治環境。

邢泰釗2日會同高雄地檢署檢察長洪信旭、橋頭地檢署檢察長鍾和憲拜會戴爸爸，感謝戴資穎與戴爸爸參與反賄選宣導，正風導俗、熱心公益，特別致贈感謝狀，期許藉由戴資穎熱心參與反賄選宣導，對於淨化選風有著良好示範作用。

拜會期間邢泰釗問戴爸爸，戴資穎如何因應外界各種壓力，戴爸爸回應頂尖運動員的訓練非常嚴格，生活須嚴格自律，家庭則對她提供無限的愛與支持。（編輯：陳政偉）1111103

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