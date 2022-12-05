戴資穎拚羽球年終賽第4冠 小組賽再遇宿敵依瑟儂

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽總決賽籤表今天出爐，台灣一姐戴資穎將拚生涯第4冠，小組賽再度遇到好友兼宿敵的泰國名將依瑟儂，同組還有中國選手何冰嬌、泰國選手布莎南。

BWF世界巡迴賽總決賽原訂在中國廣州舉行，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，移師泰國曼谷進行，而賽事也提前1週、在12月7日開打，而年度世界巡迴賽積分前8名的選手分成A、B組，取分組前2晉級4強。

台灣這次有2名選手參賽，分別為戴資穎和一哥周天成，其中戴資穎曾拿下2014年、2016年與2020年的年終總決賽冠軍，去年因參賽場次較少、積分不足，未能取得資格，而周天成生涯年終賽最佳成績為4強。

BWF今晚公布年終賽籤表，陳雨菲、戴資穎分別為女單前2種子，各自被分到A、B組，戴資穎小組賽將遭遇到好友兼宿敵的泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），兩人生涯34度交手，戴資穎以19勝15敗占上風。

戴資穎同組對手則有中國選手何冰嬌、泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），戴資穎儘管生涯與何冰嬌交手，握有10勝3敗對戰優勢，但最近一次在法國公開賽碰頭，戴資穎以直落二落敗。

戴資穎生涯對戰布莎南成績，以13勝3敗占上風，且近期對戰11連勝。

A組有陳雨菲、韓國選手安洗瑩、日本名將山口茜、印尼女將格蕾戈麗亞（Gregoria Mariska Tunjung），被視為「死亡之組」，競爭較B組更為激烈。

男單部分，丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）、周天成名列前2種子，安賽龍被分到A組，周天成則在B組，周天成將與印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）、印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）與新加坡選手駱建佑爭奪4強門票。

周天成與其他3名選手交手，僅對駱建佑有對戰優勢，生涯出戰克里斯蒂、金廷，各以4勝6敗、6勝8敗略居下風。（編輯：郭諭儒）1111205