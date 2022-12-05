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戴資穎不敵山口茜 BWF最佳女運動員連霸失利

2022/12/5 22:39
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（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣羽球一姐戴資穎連續5屆入圍世界羽球聯盟（BWF）最佳女運動員，去年首度獲獎，BWF今天舉行頒獎典禮，由世錦賽2連霸的日本球后山口茜獲得殊榮，戴資穎無緣2連霸。

世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽總決賽12月7日將在泰國曼谷登場，BWF今晚舉辦年度獎項頒獎典禮以及年終賽晚宴。

戴資穎去年在東京奧運女單銀牌加持下，首度獲得BWF最佳女運動員獎項，戴資穎本季共拿下3座冠軍，包括在泰國、印尼、台北公開賽封后，世錦賽則是摘下銅牌，今年也是她連續5屆入圍最佳女運動員。

不過，尋求衛冕的戴資穎今年面臨2大競爭者的挑戰，除了日本球后山口茜外，還有世界排名第2、年僅20歲的韓國小將安洗瑩今年不僅手握韓國公開賽、馬來西亞大師賽、澳洲羽球公開賽冠軍，還奪得世錦賽銅牌，且幫助韓國隊在優霸盃成功登頂。

日本球后山口茜憑藉著在全英羽球公開賽、日本羽球公開賽獲得冠軍，並完成世界羽球錦標賽2連霸，榮獲今年BWF最佳女運動員。（編輯：陳仁華）1111205

#戴資穎
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