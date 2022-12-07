羽球年終賽 戴資穎0比2不敵何冰嬌吞首敗

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（中央社記者龍柏安台北7日電）東京奧運羽球銀牌得主、台灣一姐戴資穎，今天在世界羽球巡迴賽年終賽首役，以19比21、19比21不敵左手持拍的中國女將何冰嬌，吞下對戰2連敗，也領到小組賽首敗。

2022世界羽球巡迴賽年終賽，今天起在泰國曼谷登場，比賽總獎金高達150萬美元（約新台幣4593萬），這場年終大賽原訂在中國廣州舉行，卻因中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，比賽地點才臨時改到泰國舉行。

羽球年終賽僅各項年度積分排名前8的選手（或組合）得以參賽，且每項同一國家最多僅2名（或2組）選手參賽，今年台灣僅有女單名將戴資穎與男單一哥周天成參賽。

羽球年終賽採分組循環，取排名前2晉級4強，名列女單第2種子的戴資穎，同組對手包括何冰嬌、泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon）以及同樣來自泰國的布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。

戴資穎今天首戰對手，是大會第3種子、世界排名第5的何冰嬌，雙方過去交手13次，戴資穎取得10勝對戰優勢，不過兩人今年才在法國公開賽4強交鋒，當時戴資穎以直落二吞敗，對戰4連勝也止步。

今天兩人再次碰頭，首局雙方互有來往，共11度打平，在局末戰成19比19平，戴資穎沒能一鼓作氣解決對手，反連丟2分，先以19比21讓出。

次局戴資穎陷入亂流，最多曾以5比14大幅落後，接下來她開啟追分模式，靠著一波13比4強攻，成功收復失土，也將比分追成18比18平。

無奈決勝關頭，戴資穎先是回球掛網，接著又發生出界失誤，讓對手取得賽末點，她雖成功化解一次危機，無奈接下來揮拍又再次出界，讓她以19比21棄守，吞下小組賽首敗。（編輯：屈享平）1111207