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戴資穎決勝局11比1攻勢關門 晉級羽球年終賽4強
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戴資穎決勝局11比1攻勢勝依瑟儂 晉級羽球年終賽4強

2022/12/9 21:21（12/9 21:34 更新）
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戴資穎（圖）9日擊敗泰國一姐依瑟儂，在小組賽拉出2連勝。圖為戴資穎8日出賽。（Badminton photo提供）
戴資穎（圖）9日擊敗泰國一姐依瑟儂，在小組賽拉出2連勝。圖為戴資穎8日出賽。（Badminton photo提供）
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（中央社記者龍柏安台北9日電）決勝局強勢以11比1攻勢甩尾，讓戴資穎在世界羽球巡迴賽年終賽小組賽最後一場以21比10、12比21、21比7擊敗泰國一姐依瑟儂，闖進4強。

2022世界羽球巡迴賽年終賽今天在泰國曼谷進行小組賽最後一輪賽事，這場比賽總獎金達150萬美元（約新台幣4593萬）的比賽，原訂在中國廣州舉行，卻因中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，才臨時改到泰國舉行。

羽球年終賽採分組循環，分組前2晉級4強，戴資穎與中國女將何冰嬌、泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon）以及同樣來自泰國的布莎南（Busanan Ongbamrungphan）同組。

戴資穎在小組賽首役就0比2不敵何冰嬌，但她即時反彈，接連扳倒布莎南以及「宿敵」依瑟儂，有驚無險挺進最後4強。

賽前戴資穎與依瑟儂生涯累積交手34次，前者以19勝佔得上風，且不含年終賽在內，兩人今年4度過招，戴資穎也取得3勝對戰優勢。

今天開局雙方短暫3度打平，戴資穎在12比9領先之際，拉出一波8比0攻勢，一鼓作氣甩開對手糾纏，先以21比10輕鬆拿下。

不料次局戰況翻轉，戴資穎開局遭遇亂流，一路挨打，最多以9比19陷入大幅度落後，讓她以12比21讓出，比賽也被拖進決勝局。

戴資穎決勝局再次爆發，開賽就連拿7分，並在10比6領先之際，再次靠著一波11比1攻勢「關門」，也讓她以21比7撂倒對手，如願取得4強入場券。1111209

#戴資穎
#依瑟儂
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