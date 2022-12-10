戴資穎修正打法並專注自我 挺進羽球年終賽決戰

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（中央社記者呂欣憓曼谷10日專電）台灣羽球選手戴資穎今天在世界羽球巡迴賽年終賽4強擊敗何冰嬌，挺進決賽。戴資穎說，根據之前對戰何冰嬌的經驗修正打法，並盡量發揮及專注在自己身上，把每一分都打好。

2022世界羽球巡迴賽年終賽今天在泰國曼谷進行4強賽，總獎金達150萬美元（約新台幣4600萬元），原訂在中國廣州舉行，卻因中國爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，才臨時改到泰國舉行。

羽球年終賽採分組循環，分組前2名晉級4強，戴資穎與中國女將何冰嬌、泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon）及同樣來自泰國的布莎南（Busanan Ongbamrungphan）同組。戴資穎在小組賽不敵何冰嬌，但她接連扳倒布莎南及依瑟儂，有驚無險挺進最後4強。

戴資穎今天在4強賽再度對上何冰嬌，以21比18、21比14擊敗何冰嬌，這是戴資穎生涯第6度挺進年終賽決賽。

由於曾在小組比賽輸給何冰嬌，今天再度對戰，戴資穎調整打法而贏得勝利。戴資穎賽後接受中央社訪問表示，她其實沒有想太多，和何冰嬌對戰的第一場有些發揮沒這麼理想，今天還有第二次機會再對上，她知道可以從第一場比賽做修正，在第二場比賽盡量發揮。

戴資穎說，今天在控球跟失誤有稍微比較好，例如有些球比較容易打到何冰嬌喜歡的球路，有稍微注意，打的時候盡量不要打到那裡去。場地風向很難掌握，一直在摸索，並快速做出改變。

戴資穎在第二局上半場原先以5:11落後何冰嬌，但下半場一路狂追比分，最後拿下決賽門票。戴資穎說，那時沒有特別想什麼，「本來想說如果輸了就打第三局吧，盡量把每一分打好」。

戴資穎過去曾5度打進年終賽冠軍，並分別於2014、2016與2020年3度捧起冠軍金盃，今年再次闖進決賽，明天將與日本名將山口茜爭冠。戴資穎說，山口茜速度很快，希望明天先跟上她的速度，再來想辦法看怎麼辦，因為如果跟不上山口茜速度，基本上就沒得打。

她也指出，這是今年最後一場比賽，來之前沒有設定目標，但還是希望可以發揮得好一點，在第一次對戰何冰嬌的時候2局就輸了，滿打擊自己信心。因此昨天對戰依瑟儂那場一定要贏才能晉級，所以盡量爭取勝利並專注在自己身上，把每一分都打好。

戴資穎最後表示，很謝謝來看比賽和為她加油，知道很多球迷從台灣或從世界各地來，很開心在比賽看到大家，也謝謝送她禮物。（編輯：陳惠珍）1111210

台灣羽球選手戴資穎10日在世界羽球巡迴賽年終賽4強擊敗中國對手何冰嬌，挺進決賽，賽後應泰國羽球協會邀請在鏡頭前擺出愛心手勢。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年12月10日