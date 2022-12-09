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周天成3局惜敗克里斯提 羽球年終賽無緣4強

2022/12/9 15:03
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（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣羽球一哥周天成今天在世界羽球巡迴賽年終賽，以13比21、21比12、17比21不敵2018亞運金牌得主、印尼名將克里斯提，苦吞小組賽3連敗，無緣4強。

2022世界羽球巡迴賽年終賽，今天在泰國曼谷進行第3天賽事，比賽總獎金高達150萬美元（約新台幣4593萬元），這場年終大賽原訂在中國廣州舉行，卻因中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，比賽地點才臨時改到泰國。

羽球年終賽採分組循環，取排名前2晉級4強，周天成與新加坡好手駱建佑、印尼名將克里斯提（Jonatan Christie）與金廷（Anthony Sinisuka Ginting）等人同屬B組。

周天成在小組賽接連不敵駱建佑與金廷，苦吞2連敗，晉級只剩一線生機，今天他在小組賽最後一戰，再敗給克里斯提，以3連敗遭到淘汰，無緣最終4強決賽。

世界排名第4的周天成，在這次年終賽名列大會第2種子，生涯他與克里斯提10度交鋒，他以4勝略居下風，不過雙方最近3次交手，周天成都是贏家。

暖機稍慢的周天成，今天開賽短暫以1比1打平，接下來他一口氣連丟8分，陷入1比9大幅落後，在一路挨打下，先以13比21棄守。

次局周天成強力反彈，開賽就靠著一波13比2攻勢打爆對手，讓他輕鬆以21比12扳回一城，也把戰線拖入決勝局。

周天成在決勝局開賽又陷入3比7落後，他拉出一波6比0攻勢逆轉，無奈卻無法延續領先優勢直至終場，局末和對手戰成16比16平，最終仍以17比21不敵對手，不僅對戰3連勝止步，也以3連敗遭淘汰無緣4強。（編輯：張芷瑄）1111209

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周天成
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