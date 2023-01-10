周天成3局險勝石宇奇 馬來西亞公開賽挺進16強

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（中央社記者龍柏安台北10日電）2023年的第一場比賽，台灣羽球男單好手兩樣情，一哥周天成今天歷經3局苦戰扳倒中國好手石宇奇順利闖關，而「羽球王子」王子維則以直落二不敵印尼名將克里斯提，首輪出局。

總獎金125萬美元（約新台幣3805萬元）的馬來西亞羽球公開賽，是今年賽季國際羽壇的第一場比賽，同時也是超級1000系列的頂級大賽，稍早女單一姐戴資穎與許玟琪雙雙成功晉級，不過男單僅周天成以21比23、24比22、21比18順利突圍。

世界排名第5的周天成，賽前與石宇奇9度交鋒，他僅拿3勝對戰處於下風，今天雙方再次交鋒，首局周天成在局末浪費17比12領先，被對手連追5分打平。

接下來雙方戰況陷入膠著，周天成雖化解對方3個局點，無奈因擊球出界與回擊掛網，以21比23讓出。

次局周天成又在比賽尾聲取得17比12領先，不料石宇奇硬是在局末將比分扳平，所幸這回周天成沒有漏氣，有驚無險以24比22拿下，也將戰局扳平。

決勝局周天成在12比12平手時連拿5分，不料對手連追3分縮小差距，關鍵時刻周天成穩住陣腳，在18比17領先時連拿2分取得「聽牌」，最後以21比18保住勝利。

至於王子維與克里斯提（Jonatan Christie）之戰，王子維首局浪費最多9分領先，遭對手後來居上逆轉，也打壞士氣，以19比21、13比21、直落二吞敗，首輪提前落馬。（編輯：張雅淨）1120110