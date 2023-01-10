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馬來西亞羽球公開賽 戴資穎首輪速勝開紅盤

2023/1/10 12:10（1/10 12:15 更新）
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台灣羽球一姐戴資穎。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在馬來西亞羽球公開賽首輪，全場僅用23分鐘，以21比10、21比10輕取世界排名53的西班牙女將艾蘇門迪，在2023年的首戰順利開出紅盤。

總獎金125萬美元（約新台幣3805萬元）的2023馬來西亞羽球公開賽，是今年賽季羽壇的第一場比賽，同時也是超級1000系列的頂級大賽，除戴資穎外，男單包括周天成、王子維以及東京奧運羽球男雙金牌組合王齊麟、李洋，都有參加這場大賽。

世界排名第3的戴資穎，生涯過去在馬來西亞公開賽共拿下過4冠，且在2017年起寫下3連后，今年她以第3種子之姿再次參賽，將尋求個人在這場頂級大賽的第5座后冠。

戴資穎今天的對手是西班牙女將艾蘇門迪（Clara Azurmendi），雙方去年曾在優霸盃羽球女子團體賽中交手，當時戴資穎兩局只讓對手拿下19分，輕鬆以直落二拿下。

雙方今天再次交鋒，戰局也和首次對決如出一轍，戴資穎在4比2領先時，靠著一波10比1攻勢一口氣拉開差距，在大幅領先下，先以21比10輕鬆拿下。

次局戴資穎火力全開，下場就用一波11比2攻勢開局，加上又在11比3領先下，靠著6比0強攻提前底定勝基，最終以21比10輕鬆再下一城，也替她今年首戰開出亮麗紅盤。（編輯：張芷瑄）1120110

#馬來西亞羽球公開賽
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