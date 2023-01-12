戴資穎輕取中國小將韓悅 馬來西亞公開賽挺進8強

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（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在馬來西亞羽球公開賽女單次輪，以21比10、21比13，輕取世界排名第11的中國小將韓悅，率先挺進8強。

總獎金125萬美元（約新台幣3805萬元）的馬來西亞羽球公開賽，是今年賽季國際羽壇的第一場比賽，同時是超級1000系列的頂級大賽，女單方面台灣除戴資穎率先晉級，稍晚包括許玟琪與白馭珀也將亮相，爭取8強入場券。

世界排名第3的戴資穎，生涯在馬來西亞公開賽拿下過4座冠軍，今年她榮膺女單第3種子，首輪先以直落二輕取西班牙女將艾蘇門迪（Clara Azurmendi），今天則是遭遇23歲的中國女將韓悅。

戴資穎過去從未和韓悅交手，今天雙方首次交鋒，首局開賽戰局呈現拉鋸，戴資穎在7比6領先時，靠著一波7比1攻勢拉開差距、奠定勝基，接著又在16比10大幅領先優勢下，一口氣連拿5分，以21比10輕鬆拿下。

次局戴資穎開賽以4比0攻勢開局取得先機，局中10比7領先時，再連拿4分甩開對手糾纏，戴資穎全場一路領先、未曾落後，最後隨著對手回擊掛網，讓戴資穎最終以21比13再下一城，全場只用32分鐘就以直落二淘汰對手，順利摘下晉級門票。（編輯：李亨山）1120112