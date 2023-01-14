戴資穎直落二不敵山口茜 無緣大馬羽賽決賽

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（中央社記者龍柏安台北14日電）次局一波1比10的亂流，讓戴資穎打壞勝利行情，今天她在馬來西亞羽球公開賽4強，以18比21、16比21不敵當今世界球后、日本名將山口茜，受阻於冠軍賽門外。

總獎金125萬美元（約新台幣3805萬元）的馬來西亞羽球公開賽，是今年賽季國際羽壇的第一場比賽，同時也是超級1000系列的頂級大賽，戴資穎曾在2013首度登頂，接下自2017至2019年締造3連霸，今年她再度挺進4強，卻被山口茜攔路擋下。

羽球女單世界排名第3的戴資穎，在今年馬來西亞公開賽狀態絕佳，前3輪都以未失一局的完美表現輕鬆闖關，甚至從未讓對手單局拿超過13分，直到今天碰上連兩屆世錦賽金牌得主山口茜。

賽前戴資穎和山口茜共交手20次，雙方勝負各半，不過戴資穎自2019年新加坡公開賽之後，最近4次碰頭都吞下敗仗，其中也包括去年世界羽球巡迴賽年終賽的壓軸冠軍賽。

開局戴資穎暖機稍慢，在6比7落後下連丟4分，最多曾以9比15落後，接下來她把攻擊角度拉大，靠著一波8比2攻勢追平，無奈接下來她連續出現掛網與回擊出界等失誤，連失3分，讓對手取得局點。

戴資穎雖成功化解一個對手局點，回頭又在網前放小球時力道太輕、未能過網，先以18比21棄守。

次局開賽雙方互有來往，戴資穎在10比9領先時，突然陷入亂流，連續失誤造成大量失分，被對手打出一波10比1攻勢陷入落後，她先追回1分，接下來又揮拍出界，也讓對手取得「聽牌」優勢。

處於落敗邊緣的戴資穎全力搶攻，連續化解對手4個賽末點將比分逼近，無奈關鍵時刻回擊再次掛網，讓她以16比21讓出冠軍賽門票，也吞下對戰5連敗。（編輯：屈享平）1120114