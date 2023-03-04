「運動在南科」熱鬧登場 戴資穎組隊對戰

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2023運動在南科系列活動4日熱鬧登場，台灣羽球一姐戴資穎（中黑衣者）也再度到場參與，組隊參賽打羽球，掀起活動高潮。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月4日

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（中央社記者張榮祥台南4日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）解封，「運動在南科」系列今天熱鬧登場，台灣羽球一姐戴資穎第六度到場組隊參賽，掀起活動高潮。

以球賽、健走等活動推動職場運動風氣、培養科技人運動風潮的「運動在南科」系列活動，今天在南科台南基地登場，湧進大批民眾同樂，身為活動代言人的戴資穎，第六度登場參賽，和群創光電組隊對戰台積電、瀚宇彩晶聯隊。

近日包紮著右眼的台南市長黃偉哲，以自己長針眼為例，說明運動的重要性，沒有運動，抵抗力就會降低，身體容易出狀況。黃偉哲同時稱許戴資穎透過個人健康形象，帶給台灣民眾良好運動風氣，他希望明年再見戴資穎到台南。

黃偉哲表示，南科科技人促進台灣經濟發展，更是打造台灣國家發展最重要的力量，目前全台科學園區產值已破新台幣4兆元，接下來期待邁向5兆元。

國家科學及技術委員會主委吳政忠說，科學園區從40年前走到現在，把台灣推向一個高點，科學園區未來也必須和在地居民結合，才能走向永續發展；園區員工重視運動保持健康生活，園區未來發展將更為亮眼。

台南市政府發布新聞稿指出，南科產業聚落是台南市政府積極推動的雙引擎之一，近年營業額持續成長，就業人數去年增加近萬人，南科三期開發提升周邊生活機能，更是帶動台南經濟發展的重要基石。

市府希望未來吸引更多半導體、智慧機械、生醫及創新等產業到台南投資，建構完整產業生產鏈，創造就業機會，提升經濟競爭力。（編輯：黃世雅）1120304