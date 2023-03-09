戴資穎出發全英公開賽 巨幅廣告登紐約時報廣場

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台灣羽球一姐戴資穎9日出發前往英國備戰BWF全英羽球公開賽，她的球拍贊助商也因慶祝成立55週年，特地放送戴資穎的形象廣告登上紐約時報廣場。（戴楠凱提供）中央社記者黎建忠傳真 112年3月9日

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（中央社記者黎建忠台北9日電）世界羽球女單排名第3的台灣好手戴資穎，今天出發前往英國備戰BWF全英羽球公開賽，她的球拍贊助商也因慶祝成立55週年，特地放送戴資穎的形象廣告登上紐約時報廣場。

戴資穎生涯拿過3次超級1000等級的全英羽球公開賽冠軍，包括2017、18年完成連霸，2020年再奪賽事第3冠。戴資穎也是賽事從1980年轉為公開賽性質後，女單奪冠次數第2多的名將，僅次於印尼傳奇好手王蓮香的4次。

根據籤表，戴資穎在全英公開賽首輪賽事，將對上世界排名第21的「韓國二姐」金佳恩。戴資穎生涯對決金佳恩，有著6戰全勝的絕對優勢，最近一次是去年10月的法國羽球公開賽。

戴資穎今天接受中央社記者電訪說：「沒想到自己可以登上紐約時報廣場的廣告，感覺還蠻開心的。自己也已經超過2個月沒有參加國際賽，希望這次到全英能一場一場打出平常練習的內容。」

2023年戴資穎在1月參加過1場超級1000的馬來西亞公開賽，當時在4強敗給現任球后、日本好手山口茜，接著就返台過農曆年一直待到現在。

除了戴資穎之外，球拍品牌也將旗下球星依序登上紐約時報廣場的巨幅廣告看板，包括去年才來過台灣的馬來西亞一哥李梓嘉、前世界男雙第1的印尼雙打好手阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan）等人。（編輯：管中維）1120309