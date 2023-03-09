更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
巴赫姆特非軍事重鎮為何遭俄軍強力攻奪？政治意義一篇看懂
首頁 / 運動
戴資穎
新聞專題
戴資穎1/206
首頁 / 運動

戴資穎出發全英公開賽 巨幅廣告登紐約時報廣場

2023/3/9 12:28（3/9 16:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣羽球一姐戴資穎9日出發前往英國備戰BWF全英羽球公開賽，她的球拍贊助商也因慶祝成立55週年，特地放送戴資穎的形象廣告登上紐約時報廣場。（戴楠凱提供）中央社記者黎建忠傳真 112年3月9日
台灣羽球一姐戴資穎9日出發前往英國備戰BWF全英羽球公開賽，她的球拍贊助商也因慶祝成立55週年，特地放送戴資穎的形象廣告登上紐約時報廣場。（戴楠凱提供）中央社記者黎建忠傳真 112年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北9日電）世界羽球女單排名第3的台灣好手戴資穎，今天出發前往英國備戰BWF全英羽球公開賽，她的球拍贊助商也因慶祝成立55週年，特地放送戴資穎的形象廣告登上紐約時報廣場。

戴資穎生涯拿過3次超級1000等級的全英羽球公開賽冠軍，包括2017、18年完成連霸，2020年再奪賽事第3冠。戴資穎也是賽事從1980年轉為公開賽性質後，女單奪冠次數第2多的名將，僅次於印尼傳奇好手王蓮香的4次。

根據籤表，戴資穎在全英公開賽首輪賽事，將對上世界排名第21的「韓國二姐」金佳恩。戴資穎生涯對決金佳恩，有著6戰全勝的絕對優勢，最近一次是去年10月的法國羽球公開賽。

戴資穎今天接受中央社記者電訪說：「沒想到自己可以登上紐約時報廣場的廣告，感覺還蠻開心的。自己也已經超過2個月沒有參加國際賽，希望這次到全英能一場一場打出平常練習的內容。」

2023年戴資穎在1月參加過1場超級1000的馬來西亞公開賽，當時在4強敗給現任球后、日本好手山口茜，接著就返台過農曆年一直待到現在。

除了戴資穎之外，球拍品牌也將旗下球星依序登上紐約時報廣場的巨幅廣告看板，包括去年才來過台灣的馬來西亞一哥李梓嘉、前世界男雙第1的印尼雙打好手阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan）等人。（編輯：管中維）1120309

#戴資穎
#金佳恩
#紐約
戴資穎
「運動在南科」熱鬧登場 戴資穎組隊對戰全英羽球賽籤表出爐 戴資穎拚賽史女單第4冠
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
「運動在南科」熱鬧登場 戴資穎組隊對戰