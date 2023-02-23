全英羽球賽籤表出爐 戴資穎拚賽史女單第4冠

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（中央社記者黎建忠台北23日電）BWF主辦的超級1000全英羽球公開賽籤表出爐，世界第3的台灣女單好手戴資穎，今年將尋求個人在全英的第4冠，而她首輪將對上世界排名21的「韓國二姐」金佳恩。

總獎金125萬美元（約3835萬台幣）全英羽球公開賽自1899開辦，到1979年都屬業餘賽事，直到1980年才改為公開賽性質，是目前歷史最悠久的羽球賽事。

戴資穎年初參加了超級1000的馬來西亞公開賽，當時在女單4強敗給日本好手山口茜，之後就返台過年休息備戰，預計3月中出發前往英國參賽。

戴資穎生涯拿過3次全英公開賽冠軍，包括2017、18年完成連霸，2020年再奪賽事第3冠。戴資穎也是賽事從1980年轉為公開賽後，女單奪冠次數第2多的名將，僅次於印尼傳奇好手王蓮香的4次。

今年女單戴資穎也不孤單，台灣還有包括世界排名第16的許玟琪，首輪對上南韓好手、世界第2的安洗瑩；世界第30的白馭珀，則要對上世界第25的丹麥球員克里斯多佛森（Line Christophersen）。

至於世界排名第5的台灣一哥周天成，首輪將對決印度好手森恩（Lakshya Sen），若順利闖關，很有機會在8強上演「台灣內戰」，對上自家的「羽球王子」王子維。今年已滿33歲的周天成，生涯曾在2020年獲得全英公開賽亞軍，這也是他在賽事最佳成績。

至於世界排名已經下滑到第17名的台灣男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟，也將在全英公開賽再度出擊，他們首輪對手將是大馬好手王耀新、張御宇。1120223