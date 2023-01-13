戴資穎挺進馬來西亞羽賽4強 與山口茜爭決賽門票

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（中央社記者龍柏安台北13日電）過去兩次在國際賽交鋒，戴資穎都是贏家，這次也沒有例外，今天她在馬來西亞羽球公開賽8強，以21比6、21比8撂倒許玟琪，明天將與日本名將山口茜角逐決賽門票。

總獎金125萬美元（約新台幣3805萬元）的馬來西亞羽球公開賽，是今年賽季國際羽壇的第一場比賽，同時也是超級1000系列的頂級大賽，台灣女單兩大好手戴資穎與許玟琪會師8強，「台灣內戰」最終結果仍由戴資穎出線晉級。

東京奧運銀牌得主、世界排名第3的戴資穎，生涯過去曾兩度在國際舞台遭遇許玟琪，戴資穎取得2勝對戰優勢，且都以直落二輕鬆過關。

今天馬來西亞公開賽兩人狹路相逢，戴資穎開賽就連拿4分，許玟琪接下來雖一度追到5比7落後，沒想到接下來戴資穎火力全開，靠著一波14比1攻勢轟垮對手，先以21比6懸殊差距拿下。

手感火燙的戴資穎，次局依舊銳不可當，開局又用5比1攻勢下馬威，早早奠定優勢，她在11比6領先時，再用10比2強攻擊潰對手，以21比8再下一局，全場僅用25分鐘，強勢摘下4強入場券。

戴資穎明天對手，是大會頭號種子、當今世界球后山口茜，兩人去年底才在世界羽球巡迴賽年終賽冠軍賽交鋒，最終由山口茜拿下勝利封后。（編輯：陳政偉）1120113