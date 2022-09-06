山口茜擠下戴資穎 重返羽球球后寶座

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本名將山口茜在連續拿下世界羽球錦標賽、日本羽球公開賽冠軍後，重返球后寶座。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北6日電）日本名將山口茜在連續拿下世界羽球錦標賽、日本羽球公開賽冠軍後，世界羽球聯盟（BWF）今天公布最新世界排名，擠下台灣一姐戴資穎，重返球后寶座。

世界羽球錦標賽、世界巡迴賽超級750系列日本羽球公開賽都在日本舉行，地主好手山口茜連2站賽事都奪得冠軍，並順利完成連霸，也為自己賺進不少積分。

戴資穎8月30日生涯第6度登上世界球后寶座後，球后在位週數累積214週，積分領先山口茜1432分，但戴資穎上週日本公開賽4強止步，也讓山口茜有搶回球后寶座機會。

世界羽球聯盟（BWF）最新世界排名今天出爐，山口茜在日本公開賽奪冠，獲得冠軍積分1萬1000分，取代2019年年終賽積分8400分，山口茜積分增至11萬2013分，第4度從戴資穎手中搶走球后頭銜，而戴資穎積分11萬0845分持平，排名退居世界第2。

台灣羽球一哥周天成在日本羽球公開賽勇奪亞軍，排名從原本第6升至第5，而在32強賽遭到淘汰的王子維，最新排名第17名，小跌1名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋日本公開賽16強止步，排名上升1名，再度來到生涯最佳的世界第3。

BWF以往採計球員過去52週所參加的比賽中最高10站的積分，但過去2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，多場世界巡迴賽事取消，BWF採取凍結積分方式因應，隨著賽事恢復正常，自今年8月2日起每週將扣除2019年第12週開始的4週積分，預計2023年1月3日完成過渡期。（編輯：張芷瑄）1110906