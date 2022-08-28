安賽龍奪羽球世錦賽第2冠 山口茜蟬聯女單冠軍

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丹麥名將安賽龍（圖）28日在世界羽球錦標賽男單決賽以21比5、21比16擊敗泰國對手昆拉武特，拿下生涯第2次世錦賽冠軍。（共同社）

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（中央社東京28日綜合外電報導）丹麥名將安賽龍今天在世界羽球錦標賽男單決賽以21比5、21比16擊敗泰國對手昆拉武特，拿下生涯第2次世錦賽冠軍。地主選手山口茜鏖戰3局力克中國陳雨菲，成功衛冕女單冠軍。

法新社報導，世界排名第一的安賽龍（Viktor Axelsen）這個賽季只輸過一場男單比賽，實力大勝21歲新星昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），在東京世錦賽男單決賽第一局就將對方擊潰。

現年28歲的安賽龍去年勇奪奧運金牌，2017年也曾在蘇格蘭格拉斯哥拿下世錦賽冠軍。本週他在東京世錦賽表現勢如破竹，一局未失登上冠軍寶座，也收下賽季第6冠。

▲台灣羽球一哥周天成（右1）在世界羽球錦標賽奪下銅牌。

世界排名第17的昆拉武特則是首度闖進世錦賽決賽，儘管他在第2局戰力增強，仍不足以逆轉頹勢，無緣成為泰國史上首位世錦賽成人組男單冠軍得主。

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女單部分，頭號種子山口茜（Akane Yamaguchi）去年在西班牙的維爾瓦（Huelva）首度奪得世錦賽女單冠軍，今天則傾盡全力，才以21比12、10比21、21比14擊敗去年奧運金牌得主陳雨菲、完成2連霸，粉碎對方成為2011年以來中國首位世錦賽女單冠軍選手的願望。

25歲的山口茜3月在全英公開賽奪冠，本週東京世錦賽一局未失闖進決賽，如今順利拿下賽季第2冠。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110828

世界羽球錦標賽女單決賽，地主選手山口茜（圖）鏖戰3局力克中國陳雨菲，成功衛冕女單冠軍。（共同社）