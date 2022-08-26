周天成挽救5個賽末點 生涯首度闖進羽球世錦賽4強

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（中央社記者龍柏安台北26日電）決勝局周天成沉穩化解5個賽末點、連拿7分逆轉，以14比21、21比11、22比20逆轉勝印尼名將克里斯蒂，成為台灣本土男單闖進世界羽球錦標賽4強的第1人。

2022世界羽球錦標賽今天在日本東京進行各組8強賽事，台灣包括男單一哥周天成與一姐戴資穎先後亮相，周天成遭遇雅加達—巨港亞運金牌得主、印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）。

周天成生涯和克里斯蒂9次交鋒，前者僅拿下3勝，不過兩人最近一次碰頭，是在今年3月的全英羽球公開賽，當時周天成僅用36分鐘，就以直落二輕取對手，取得對戰2連勝。

台灣男單在世錦賽的最佳成績，是印尼歸化名將陳鋒在1999年所拿下的銀牌，而台灣本土球員僅周天成與薛軒億曾打進8強，今年則是周天成生涯第5度挑戰4強，他也成為台灣羽壇本土男單晉級羽球世錦賽4強的第1人。

開局周天成就連失2分，全場未曾追平或領先，他雖3度追到只差1分，無奈在6比7落後時，被對手打出一波6比1攻勢，在一路落後下，先以14比21讓出。

周天成在次局先以9比4攻勢開局，接下來他在11比8領先之際，拉出一波6比1攻勢，一口氣拉開差距，也以21比11還以顏色，將局數以1比1扯平。

決勝局堪稱高潮迭起，周天成在比賽尾聲，一度以15比20落後，他臨危不亂，一次又一次化解危機，他在最後拉出一波7比0攻勢，反以22比20逆轉淘汰對手，生涯首度闖進世錦賽4強。（編輯：張芷瑄）1110826