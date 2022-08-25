戴資穎直落二橫掃武氏妝 挺進羽球世錦賽8強

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（中央社記者龍柏安台北25日電）世界排名第2的台灣羽球一姐戴資穎，今天在世界羽球錦標賽女單16強，以21比15、21比10輕取越南女將武氏妝、順利挺進8強。

2022世界羽球錦標賽今天在日本東京進行各組16強賽事，東京奧運女單銀牌得主戴資穎，今天遭遇本屆世錦賽大黑馬、世界排名79的越南女將武氏妝。

武氏妝在32強歷經3局苦戰，爆冷擊敗世界排名15的丹麥女單一姐布理謝菲爾特（Mia Blichfeldt），值得一提的是，武氏妝近年已鮮少在國際舞台亮相，這兩年僅出席世錦賽與東南亞運動會等重大賽事。

戴資穎生涯曾和武氏妝2度交手，前者未嘗敗績，不過最近一次交鋒，則是2018年台北羽球公開賽，當時戴資穎是在首局先失的劣勢下，連趕2局逆轉勝。

今天兩人再次交鋒，戴資穎開局就拉出10比1攻勢，不料接下來她失誤激增，也讓對手兩度追到只差1分，所幸戴資穎在13比12領先之際，再次拉出一波5比1攻勢回穩，也讓她首局先以21比15拿下。

次局開賽雙方互有領先，戴資穎在6比5領先時，靠著一波8比1攻勢拉開差距，比賽中最多握有11分領先優勢，最終以21比10淘汰對手，取得對戰3連勝，也如願挺進8強。

至於台灣男單「羽球王子」王子維，今天在16強歷經54分鐘苦戰，最終以22比24、16比21不敵世界排名第7的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），16強提前止步，未能與台灣一哥周天成會師8強。（編輯：屈享平）1110825