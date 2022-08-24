麟洋配台灣內戰出線 羽球世錦賽晉16強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北24日電）東京奧運金牌男雙組合王齊麟、李洋的「麟洋配」，今天在世界羽球錦標賽男雙32強，以21比18、15比21、21比13擊敗同胞李哲輝、楊博軒，順利挺進16強。

2022世界羽球錦標賽今天在日本東京進行第3天賽事，奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋，今天遭遇自家組合李哲輝與楊博軒，兩人歷經3局、48分鐘激戰，如願搶下晉級入場券。

世界排名第4的「麟洋配」王齊麟、李洋本季狀況起起伏伏，最佳戰績是7月底台北羽球公開賽，當時兩人名列亞軍，而兩人過去兩度合拍角逐世錦賽，最佳戰績是去年寫下的8強。

「麟洋配」過去和世界排名40的李哲輝與楊博軒在國際賽2度交鋒，未嘗敗績，不過雙方最近一次交手已是近3年前在韓國光州舉行的韓國羽球大師賽。

今天兩組人馬再次碰頭，首局戰況膠著，共12度打平，「麟洋配」在17比18落後下，急拉尾盤連拿4分，以21比18後來居上，驚險拿下。

次局戰況丕變，李哲輝與楊博軒開賽就一路領先，全場未曾落後，「麟洋配」僅在開局兩度追到只差1分，仍以15比21棄守，也讓對手以1比1扳平。

決勝局「麟洋配」火力全開，開局就靠著8比2攻勢取得大幅領先，在尾局最多擁有9分領先優勢，最後以21比13撂倒對手，如願搶進16強。（編輯：吳協昌）1110824