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周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳

2022/8/25 13:55（8/25 14:09 更新）
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台灣羽球一哥周天成（圖）25日在世界羽球錦標賽進8強。（中央社檔案照片）
台灣羽球一哥周天成（圖）25日在世界羽球錦標賽進8強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北25日電）世界排名第4的台灣羽球一哥周天成，今天在世界羽球錦標賽男單16強，以21比16、17比21、21比18扳倒香港好手李卓耀，追平生涯在世錦賽的最佳戰績。

2022世界羽球錦標賽今天在日本東京進行各組16強戰，周天成對上世界排名15的香港第2號男單李卓耀，兩人過去7度交鋒，周天成以4勝3負握有對戰優勢，不過雙方今年兩度碰頭，雙方勝負各半。

周天成在世錦賽前，先在台北羽球公開賽拿下本季首冠，接著又前往馬來西亞進行移地訓練，這次世錦賽他在前兩戰先後擊敗印度的普拉尼斯（B. Sai Praneeth）和加拿大的何舒（Jason Anthony Ho-Shue），狀態看似維持在高檔。

今天開賽雙方互有來往，戰局也呈現膠著，周天成在9比12落後下，一口氣拉出9比1攻勢，不僅後來居上，也鞏固領先優勢，首局先以21比16拿下。

次局周天成幾乎一路領先，並一度以15比11握有4分領先，沒想到決勝關鍵連丟6分陷入落後，雖追到17比18，無奈又連續2次揮拍出界，最終以17比21讓出。

決勝局戰況依舊激烈，雙方共8度打平，在比賽尾聲，周天成僅以19比18握有微幅領先，先是靠著對手殺球出界取得賽末點，接著對手回擊掛網，讓他驚濤駭浪中以21比18擊敗對手。

包括今年在內，這次世錦賽是周天成生涯第5度打進8強，而他下一輪對手，將是「羽球王子」王子維與印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）之間的勝方。（編輯：屈享平）1110825

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