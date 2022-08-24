戴資穎直落二輕鬆過關 挺進羽球世錦賽16強

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（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在世界羽球錦標賽女單32強亮相，2局合計僅讓對手拿下21分，以21比9、21比12輕取世界排名80的斯洛伐克女將雷皮斯卡、挺進16強。

日本東京舉辦的2022世界羽球錦標賽，今天進行各組32強賽事，世界排名第2的戴資穎首輪輪空，今天首度出賽，她全場僅用26分鐘，就以直落二橫掃對手，順利取得晉級門票。

去年東京奧運戴資穎在女單摘下銀牌，年底轉戰世錦賽則同樣奪銀，今年她7月先在自家舉行的台北羽球公開賽風光奪冠，同時也是本季拿下的第3冠，帶著連勝的腳步轉戰世錦賽。

戴資穎今天面對斯洛伐克女將雷皮斯卡（Martina Repiska），這也是兩人首度交鋒，不過對手全場受制戴資穎刁鑽球風，控球穩定性也大受影響，比數也呈現一面倒。

戴資穎開局在1比2情況下連拿7分，一口氣拉開差距，在一路領先的優勢下，先以21比9輕鬆拿下。

次局戴資穎維持火燙手感，先以9比2攻勢亮麗開局，接下來她雖連丟3分，讓對手縮小差距，所幸她很快就回穩連拿2分止血。

比賽尾聲，戴資穎在16比11領先之際，再用一波5比1攻勢「關門」，最終以21比12淘汰對手，輕鬆取得16強門票。

戴資穎明天的對手是越南的黑馬武氏妝，世界排名79的她，今天歷經3局苦戰，爆冷扳倒世界排名15的丹麥一姐布理謝菲爾特（Mia Blichfeldt）晉級16強。（編輯：張芷瑄）1110824