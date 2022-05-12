前後任球后對決 戴資穎優霸盃不敵山口茜

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）由戴資穎領軍的台灣女團今天優霸盃8強賽出戰日本，與新科球后山口茜上演前後任球后對決，戴資穎最終以10比21、21比19、19比21不敵山口茜，台灣女團以0比1落後。

湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）在泰國曼谷舉行，今天展開8強賽賽程，台灣女團打頭陣，男團將在下午3時登場，對手都是日本隊。

世界排名第2的戴資穎優霸盃小組賽前2戰亮相後，第3戰對戰中國一役休兵，今天8強賽繼續打頭陣，對戰新科世界球后山口茜；而山口茜昨天優霸盃小組賽最終戰，意外輸給排名第333的印尼選手帕拉西絲塔（Bilqis Prasista）。

戴資穎、山口茜過去18次交手，戴資穎以10勝8敗略占上風，但近期對戰2連敗，包括去年世錦賽女單金牌戰以直落二輸球，無緣金牌。

戴資穎開賽暖機稍慢，從落後5分，靠著對角線突擊以及對手失誤，一度追成僅剩1分差，但山口茜隨後回穩，帶著11比9領先進入技術暫停，暫停過後只讓戴資穎拿到1分，戴資穎以10比21丟掉首局。

戴資穎次局找回節奏，開局拉出6比1攻勢，山口茜展現韌性，數度追成1分差，戴資穎在20比17領先情況下，儘管連續錯過2個局點，及時穩住陣腳，以21比19扳回一城。

關鍵決勝局，山口茜憑藉著優異的防守與幸運球，以7比4領先，戴資穎展開追分，在11比11平手情況下，山口茜靠著對角線攻勢搶分，將比分拉開至18比13，戴資穎在17比20落後時，連續化解2個賽末點，但未能扭轉戰局，以19比21敗下陣來，台灣女團以0比1落後。

優霸盃採5點3勝制，台灣女團第2點至4點依序派出女雙組合許雅晴與林琬清、女單許玟琪、女雙組合李芷蓁與鄧淳薰、女單宋碩芸應戰。（編輯：張芷瑄）1110512