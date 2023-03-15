戴資穎33分鐘速勝金佳恩 晉級全英羽賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）尋求賽史第4冠的台灣羽球一姐戴資穎，今天在全英羽球公開賽女單首輪，以21比10、21比12輕取韓國選手金佳恩，僅花33分鐘就收下16強門票，取得對戰7連勝。

全英羽球公開賽在英國伯明罕（Birmingham）舉行，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級1000系列的頂級賽事，在一哥周天成、「羽球王子」王子維、「麟洋配」王齊麟與李洋接連在首輪遭到淘汰後，今天輪到戴資穎上陣，力拚晉級。

戴資穎過去曾在2017、2018、2020年全英公開賽封后，去年4強賽不敵韓國選手安洗瑩，今年捲土重來、再度挑戰賽史第4冠，而全英賽也是她本季所參戰的第2站。

戴資穎女單首輪對手為韓國選手金佳恩，過去6次交手，戴資穎6戰全勝，雙方今天再次碰頭，戴資穎延續對戰優勢，開局就以11比4領先，並透過不停調動對手，再搭配出其不意地直線殺球得分，以21比10搶下首局。

戴資穎次局歷經2比4落後，先靠著滑拍切球扳平，隨後出拍的假動作成功影響對手判斷，靠著一波9比1攻勢扭轉戰局，隨後未遭遇對手太多抵抗，以21比12迎接勝利。

戴資穎晉級16強後，接下來將出戰日本選手大堀彩與泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）之間的勝方。

除了戴資穎外，還有3組台灣好手將接力上陣，女單好手白馭珀將出戰丹麥選手克里斯多佛森（Line Christophersen），而許玟琪籤運不佳，碰上本季已拿下2冠、世界排名第2的韓國好手安洗瑩；至於混雙組合葉宏蔚與李佳馨將與中國組合中國組合馮彥哲與黃東萍交手。（編輯：龍柏安）1120315