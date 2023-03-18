戴資穎全英公開賽擊敗何冰嬌 4強對決安洗瑩

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戴資穎（圖）18日在全英羽球公開賽橫掃中國好手何冰嬌，晉級4強。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在全英羽球公開賽女單8強賽以21比12、21比11橫掃中國好手何冰嬌，距離挑戰賽史第4冠又前進一步，4強賽將遭遇到韓國選手安洗瑩。

在英國伯明罕（Birmingham）舉行的全英羽球公開賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級1000系列的頂級賽事，世界排名第3的戴資穎曾3度拿下女單冠軍，分別是在2017、2018、2020年。

戴資穎為這次唯一闖進8強的台灣選手，今天凌晨出戰世界排名第5的中國好手何冰嬌，兩人過去15次交手，儘管戴資穎以11勝4敗占上風，但最近半年3次對戰，戴資穎未發揮優勢，僅拿下1勝2敗。

戴資穎今天8強賽開局儘管陷入4比6落後，但隨後拉出6比0攻勢反超，而對方急起直追、扳平比分，但戴資穎未給對手太多機會，拉出10比1強攻，以21比12搶下首局。

首局到手後，次局戴資穎乘勝追擊，先取得8比3領先，隨後未遭遇對手太多抵抗，以21比11迎接勝利，僅花33分鐘，4強門票就到手。

由於西班牙羽球名將瑪琳（Carolina Marin）因病退賽，韓國選手安洗瑩（An Se Young）直接免戰、晉級4強，將與戴資穎爭奪決賽門票。

戴資穎、安洗瑩生涯4度對決，戴資穎僅取得1勝3敗，唯一1勝是2020年羽球年終總決賽，雙方去年也曾在全英公開賽4強交手，戴資穎當時以直落二落敗。（編輯：郭諭儒）1120318