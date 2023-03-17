林昀儒莊智淵不敵世桌銀牌組合 WTT大滿貫摘銅[影]

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台灣「桌球一哥」林昀儒（左）與「桌球教父」莊智淵（右）17日在WTT新加坡大滿貫賽男雙4強賽，以1比3不敵韓國組合張禹珍、林鐘勳。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月17日

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（中央社記者黎建忠台北17日電）由前後任台灣桌球一哥林昀儒與莊智淵攜手組軍的台灣男雙組合，今天在WTT新加坡大滿貫賽4強，以1比3不敵2021年世界桌球錦標賽銀牌組合、韓國的林鐘勳與張禹珍，僅獲銅牌。

WTT新加坡大滿貫賽是桌壇積分等級最高賽事，與世界桌球錦標賽和奧運相同，首次搭配的林昀儒與莊智淵，不僅是前後任台灣一哥，也是現役台灣男單排名最高與次高的好手，首度組軍就展現絕佳默契，攜手連闖3關挺進4強。

世界排名第8、左手持拍的林昀儒，和世界排名18的台灣「桌球教父」莊智淵，今天面對世界排名第3的男雙組合，同時也是2021年世桌賽亞軍的林鐘勳與張禹珍陷入苦戰，兩人首局在10比8領先時錯失「關門」機會，以11比13失手。

次局台灣組合開局又以2比4落後，此時兩人「爆氣」連拿5分扭轉戰局，接下來對手先追回1分，此時林昀儒與莊智淵再用一波4比1攻勢甩尾，以11比6拿下、將局數扳平。

關鍵第3局雙方一路鏖戰，局末台灣組合雖兩度化解對手局點，但最後防線仍被對手打穿，再以11比13棄守，局數也以1比2陷入落後，並讓對手取得「聽牌」優勢。

第4局開賽對手打法依舊強勢，台灣組合在5比9大幅落下，接下來連續兩次回擊時都發生失誤，最終再以5比11讓出，未能闖進壓軸冠軍賽。（編輯：龍柏安）1120317

台灣「桌球一哥」林昀儒與「桌球教父」莊智淵17日在WTT新加坡大滿貫賽男雙4強賽，以1比3不敵世界排名第3的韓國組合張禹珍、林鐘勳。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月17日