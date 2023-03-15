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大滿貫賽女雙止步16強 鄭怡靜：對上日本隊有點困難

2023/3/15 22:35（3/15 22:51 更新）
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台灣「桌球一姐」鄭怡靜（左）搭配新秀李昱諄，15日在WTT新加坡大滿貫賽迎戰日本女雙組合早田希娜、伊藤美誠，以直落三吞敗，止步16強。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月15日
台灣「桌球一姐」鄭怡靜（左）搭配新秀李昱諄，15日在WTT新加坡大滿貫賽迎戰日本女雙組合早田希娜、伊藤美誠，以直落三吞敗，止步16強。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月15日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡15日專電）台灣「桌球一姐」鄭怡靜搭配新秀李昱諄今天在WTT新加坡大滿貫賽迎戰日本組合，直落三吞敗。鄭怡靜賽後坦言，每次跟日本隊打都有點困難，他們有很多套路球，還沒想到辦法解決。

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽持續進行，台灣選手今天共有4組雙打輪番上陣爭取晉級機會。

其中，鄭怡靜與李昱諄今晚迎戰世界排名第2的日本組合早田希娜、伊藤美誠，儘管連續化解對手3個賽末點，最終仍無功而返，以4比11、3比11、10比12吞敗，止步16強。

鄭怡靜賽後接受中央社記者採訪表示，對手是「一左一右」搭檔，威脅比較大，跑位比同樣都是右手持拍的組合還順暢一點。

她也坦言，每次對上日本隊「都有點困難」，他們有很多套路球，「我們還沒想到辦法解決」，這是後續需要加強的部分。

鄭怡靜去年開始與李昱諄「合拍」，至今約一年，對於後續需要調整的部分？鄭怡靜說，兩人能湊在一起訓練的時間不多，一直都是在比賽中磨合，找到問題才去解決，可能未來在大賽之前，會需要更多配合訓練。

她表示，兩人搭檔至今一起打了4、5站比賽，「有好的地方，也有需要改進的地方」，短時間磨合有這樣的成績，覺得很不錯了。

鄭怡靜與李昱諄今年2月在WTT安曼挑戰賽拿下合拍以來首座國際賽冠軍，隨後也在果阿球星挑戰賽奪下女雙亞軍。兩人目前女雙世界排名第9。

談到跟「學姊」鄭怡靜搭配的感覺，李昱諄表示，學姊不會給她壓力，會一直鼓勵她，有助增添信心。

鄭怡靜說，在李昱諄身上「看到以前的自己」，見到她努力的樣子，「我也想要每天鞭策自己」。

李昱諄則表示，兩人去年剛搭檔時，鄭怡靜正陷入低潮，但看到對方越來越好，很替她高興，希望自己能跟鄭怡靜看齊。

鄭怡靜說，兩人接下來還會合體參加泰國球星挑戰賽及世錦賽。（編輯：高照芬）1120315

#鄭怡靜
#李昱諄
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