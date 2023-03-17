戴資穎直落2拍落布莎南 全英羽球公開賽晉8強

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（中央社記者黎建忠台北17日電）超級1000的全英羽球公開賽今天結束16強賽事，台灣羽球一姐戴資穎以21比19、21比12擊敗泰國選手布莎南，成為台灣代表隊中唯一晉級8強的好手。

賽前戴資穎和布莎南（Busanan Ongbamrungphan）交手過17次，以14勝3敗取得完全優勢，而且還是最近對戰的12連勝。

這次在全英羽球公開賽16強，雙方再度交手，首局戴資穎一度以10比5取得領先，但卻意外被對手連拿9分，反以10比14落後，幸好戴資穎發揮經驗優勢，以及出色的網前小球技術，回敬一波8比2的攻勢再度要回領先。

接著戴資穎雖然以18比19居於劣勢，但隨後連得3分直接拿下首局。

打出氣勢的戴資穎，在第2局雙方2比2平手後就沒有再落後，尤其在她以12比10領先時，再祭出一波8比2攻勢，取得20比12的8個賽末點，最終順利拿下這場比賽勝利，收下雙方對戰的13連勝。

戴資穎接下來在8強的對手，將是中國好手何冰嬌。雙方生涯交手過15次，戴資穎雖然取得11勝4敗的優勢，但最近3次交手，何冰嬌取得2勝1敗。

全英羽球公開賽是歷史最悠久的羽球賽事，戴資穎生涯拿過3次冠軍，包括2017、2018年完成連霸，2020年再奪賽事第3冠。戴資穎也是賽事從1980年轉為公開賽性質後，女單奪冠次數第2多的名將，僅次於印尼傳奇好手王蓮香的4次。（編輯：管中維）1120317