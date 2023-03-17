更多編輯台推薦新聞：
日媒評選經典賽預賽AB組最佳九人 讚張育成扛「主砲」打擊猛
運動

日媒評選經典賽預賽AB組最佳九人 讚張育成扛「主砲」打擊猛

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
娛樂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
女性教召人員規劃徵集220人 首梯5月入營
首頁 / 運動
戴資穎
新聞專題
戴資穎1/208
首頁 / 運動

戴資穎直落2拍落布莎南 全英羽球公開賽晉8強

2023/3/17 10:49（3/17 11:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北17日電）超級1000的全英羽球公開賽今天結束16強賽事，台灣羽球一姐戴資穎以21比19、21比12擊敗泰國選手布莎南，成為台灣代表隊中唯一晉級8強的好手。

賽前戴資穎和布莎南（Busanan Ongbamrungphan）交手過17次，以14勝3敗取得完全優勢，而且還是最近對戰的12連勝。

這次在全英羽球公開賽16強，雙方再度交手，首局戴資穎一度以10比5取得領先，但卻意外被對手連拿9分，反以10比14落後，幸好戴資穎發揮經驗優勢，以及出色的網前小球技術，回敬一波8比2的攻勢再度要回領先。

接著戴資穎雖然以18比19居於劣勢，但隨後連得3分直接拿下首局。

打出氣勢的戴資穎，在第2局雙方2比2平手後就沒有再落後，尤其在她以12比10領先時，再祭出一波8比2攻勢，取得20比12的8個賽末點，最終順利拿下這場比賽勝利，收下雙方對戰的13連勝。

戴資穎接下來在8強的對手，將是中國好手何冰嬌。雙方生涯交手過15次，戴資穎雖然取得11勝4敗的優勢，但最近3次交手，何冰嬌取得2勝1敗。

全英羽球公開賽是歷史最悠久的羽球賽事，戴資穎生涯拿過3次冠軍，包括2017、2018年完成連霸，2020年再奪賽事第3冠。戴資穎也是賽事從1980年轉為公開賽性質後，女單奪冠次數第2多的名將，僅次於印尼傳奇好手王蓮香的4次。（編輯：管中維）1120317

#戴資穎
#布莎南
#全英羽球公開賽
戴資穎
戴資穎33分鐘速勝金佳恩 晉級全英羽賽16強中華電捐千萬造林 攜手戴資穎植樹計畫已達約2000棵
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
戴資穎33分鐘速勝金佳恩 晉級全英羽賽16強