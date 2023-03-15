全英羽球公開賽 周天成、「麟洋配」首輪爆冷敗

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（中央社記者黎建忠台北15日電）BWF超級1000的全英羽球公開賽，「台灣一哥」周天成、東奧金牌「麟洋配」王齊麟、李洋，都意外在首輪爆冷落敗。

全英羽球公開賽是全球歷史最悠久的羽球賽事，也是今年世界羽球總會（BWF）4場超級1000等級賽式的其中1場。

王齊麟、李洋自從年初的馬來西亞公開賽後，相隔2個多月再度合拍，面對世界排名第8的大馬組合王耀新、張御宇，首局戰術成功，多次防守起高球，不讓對手發揮擅長的中前場優勢，很快的以21比12拿下。

但從第2局起，大馬組合又要回主動權，加上「麟洋配」多次發生主動的回球失誤，以16比21讓出次局。

來到決勝的第3局，雙方戰火白熱化，「麟洋配」雖一度以6比2領先，但隨後雙方出現10次平手，幾乎是你得1分、我得1分的狀況，最後雙方在18比18平手時，大馬組合連得3分拿下比賽勝利。

至於男單世界排名第5的周天成，今天首輪迎戰世界排名第17、2021年世錦賽銅牌的印度球員森恩（Lakshya Sen），33歲的周天成，面對小他一輪的森恩，賽前取得2勝0敗的對戰優勢。

首局開打後，森恩不論攻防都非常到位，突擊球打得非常出色，搶分很有效率，一度以15比9領先。不過周天成利用他的經驗慢慢追分，雙方曾戰成17比17平手，只可惜森恩先靠殺球領先，接著又是一記幸運的翻網球，再度澆熄周天成追分氣勢，以21比18拿下。

第2局前段雙方緊咬比數，不過12比12平手後，森恩拉出一波5比1攻勢，期間雙方多拍拉鋸，也消耗周天成許多體力。雖然周天成一度追到18比19僅落後1分的局面，但關鍵的發球居然出現掛網失誤，讓森恩率先搶下賽末點，再以21比19拿下比賽勝利。

幸好，包括男雙李哲輝、楊博軒，女雙李佳馨、鄧淳薰都獲勝順利晉級16強。1120315