更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
文化+／移工為何都在直播？3組故事帶你看見「異鄉人的觀景窗」
首頁 / 運動
周天成
新聞專題
周天成1/59
首頁 / 運動

周天成許玟琪領軍 亞洲羽球混合團體賽杜拜開戰

2023/2/13 17:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北13日電）亞洲羽球混合團體錦標賽明天在杜拜開打，台灣代表隊由男單世界第5的周天成、女單由排名第17的許玟琪領軍，14人參賽，力拚闖進前4強才能取得5月蘇迪曼盃羽球團體賽參賽資格。

本屆亞洲羽球混合團體錦標賽共17支球隊參賽，經過抽籤分組後，台灣和日本、香港、巴基斯坦分在D組，依照賽制，取分組前2名晉級8強的單淘汰賽。

台灣這次推出6男、8女參賽，男單包括周天成、戚又仁，男雙有盧敬堯、楊博涵、蘇敬恒、葉宏蔚，女單則為許玟琪、宋碩芸，女雙有許雅晴、張淨惠、李佳馨、林琬清、鄧淳薰、楊景惇。

日本隊雖缺席多名主力，但依然有奈良岡功大，男雙保木卓朗、小林優吾及混雙渡邊勇大、東野有紗坐鎮。香港也有男單伍家朗、李卓耀和混雙謝影雪、鄧俊文，實力同樣不容小覷。

由於台灣羽球實力高出巴基斯坦一大截，因此台灣時間明晚9時預賽首戰香港，就成了能否晉級8強關鍵戰役。

亞洲羽球混合團體錦標賽，賽制在2隊交手時採5戰3勝制，分組賽就算提前取得3勝分出勝負，排定的5點仍須全部打完。

獲得亞洲羽球混合團體錦標賽前4名的球隊，就能獲得5月在中國蘇州舉行的蘇迪曼羽球團體錦標賽。2年一度的蘇迪曼盃，是世界羽球聯盟（BWF）主辦的全球最盛大的羽球混合團體賽事。（編輯：管中維）1120213

#周天成
#許玟琪
#蘇迪曼盃
周天成
林俊易泰國羽賽打出接班氣勢 想快點忘掉冠軍續拚巴黎奧運資格[影]TRASH改編神曲 文總WE ARE致敬台灣之光
許玟琪
許玟琪泰國羽賽不敵韓悅 無緣女單決賽泰國羽球大師賽 女單白馭珀、許玟琪晉級8強
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
泰國羽賽打出男單接班態勢 林俊易晉4強