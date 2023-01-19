印度羽賽天王對決 周天成勝王子維晉級8強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北19日電）首局先拿下，次局又曾握有5分領先，台灣「羽球王子」王子維依舊沒能突破一哥周天成的封鎖，以21比18、17比21、10比21遭逆轉，無緣印度羽球公開賽8強。

總獎金90萬美元（約新台幣2734萬元）的印度羽球公開賽，是世界羽球巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著馬來西亞公開賽之後登場，男單今天上演「天王對決」，周天成歷經3局激戰後來居上，也逼得王子維吞下國際賽對戰的10連敗。

世界排名第5的周天成，今年開季姿態不算太好，上週在第一場大賽馬來西亞公開賽次輪，意外不敵日本好手常山幹太提前落馬，本週轉戰印度也不輕鬆，首輪歷經65分鐘、3局苦戰，才撂倒香港好手李卓耀闖過頭關。

周天成今天遭遇世界排名21的王子維，同樣打得不輕鬆，開賽就連丟3分、一路落後，僅在局中一度追成13比13平，接下來又連丟4分陷入逆境，先以18比21棄守。

次局周天成在8比9落後下又連丟4分，所幸這回他很快回穩，靠著一波6比0攻勢止血並後來居上，雙方鏖戰至16比16平之際，他再用一波5比1攻勢甩尾，以21比17扳回一城。

成功將戰局扳平，周天成氣勢大漲，決勝局開賽就連拿6分，並以11比4的大幅優勢進入技術暫停，他在一路領先的前提下，最終再以21比10撂倒王子維，並在這場第10度的「天王對決」中取得10連勝。（編輯：張芷瑄）1120119