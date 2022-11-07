周天成疑因誤判失冠軍 海洛羽賽：請勿攻擊裁判

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台灣羽球一哥周天成7日在海洛公開賽爭冠，因爭議判決使氣勢遭逆，而與冠軍擦身而過，關鍵判決引發熱議，大會稱會展開調查。（中央社檔案照片）

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（中央社台北7日綜合外電報導）台灣羽球一哥周天成今天在海洛公開賽爭冠，一度連化對方6個冠軍點，但因爭議判決使氣勢遭逆，而與冠軍擦身而過，關鍵判決引發熱議，大會稱會展開調查，但請球迷別攻擊裁判。

周天成今天凌晨在德國進行的海洛公開賽（HYLO Open）男單決賽對上印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），首局他先以21比18拿下，但次局受制於對手的攻勢，以11比21讓出。

決勝的第3局，周天成開局1比6落後，雖曾追到剩下兩分落後，但在對手一波攻勢後，陷入5比13落後，所幸他及時踩住煞車，追到15比18。

在16比20的緊要關頭，周天成一連化解對手6個賽末點，讓雙方戰到22比22，但此時他的一記回球遭判犯規，讓他丟掉關鍵1分，最終在氣勢遭逆的情況下，以22比24丟掉關鍵一局，也輸掉比賽。

遭判犯規丟分之際，周天成曾向裁判詢問，但判決維持，這個引發爭議的判決被認為是他最後吞敗的一大主因。

主辦單位事後在社群媒體發文，先大讚這是精彩的決賽，並向金廷擊敗周天成奪冠道賀。

但對於雙方22比22平手時，出現不利周天成的判決，大會表示正與世界羽球聯盟（BWF）一起調查此事，並會努力盡快釐清當時的情況。

但主辦單位也表示，不論最終結果如何，他們想提醒全球的球迷，裁判總是要在一瞬間做出判決，且只有一個角度可以檢視比賽，因此請大家不要攻擊裁判，因為任何人都可能犯錯。

主辦單位聲明並稱周天成賽後已和裁判談過並握了手，這些就是運動場上會發生的事。

主辦單位也提到，大家可以討論那個判決，但請不要汙辱那些每天努力，好讓大家可以有更好賽事體驗的人。

主辦單位在Instagram限時動態上也發出周天成和金廷賽後比讚的合照，並寫說周天成表示，他知道無法改變現況，但希望未來不要再發生類似情況，文末也再度寫道，大會希望能盡快釐清一切。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111107