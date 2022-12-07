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羽球年終賽周天成出師不利 首役不敵駱建佑

2022/12/7 19:20（12/7 19:38 更新）
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台灣羽球一哥周天成（圖）7日在世界羽球巡迴賽年終賽以15比21、17比21不敵去年羽球世錦賽金牌、新加坡好手駱建佑。（中央社檔案照片）
台灣羽球一哥周天成（圖）7日在世界羽球巡迴賽年終賽以15比21、17比21不敵去年羽球世錦賽金牌、新加坡好手駱建佑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北7日電）世錦賽銅牌得主、台灣羽球一哥周天成，今天在世界羽球巡迴賽年終賽出師不利，以15比21、17比21不敵去年羽球世錦賽金牌、新加坡好手駱建佑，吞下小組賽首敗。

2022世界羽球巡迴賽年終賽，今天起在泰國曼谷登場，比賽總獎金高達150萬美元（約新台幣4593萬元），這場年終大賽原訂在中國廣州舉行，卻因中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，比賽才臨時改到泰國。

羽球年終賽採分組循環，取排名前2晉級4強，周天成與新加坡好手駱建佑、印尼名將克里斯提（Jonatan Christie）與金廷（Anthony Sinisuka Ginting）等人同屬B組。

稍早台灣羽球一姐戴資穎首度亮相，卻以0比2不敵左手持拍的中國女將何冰嬌，接替登場的周天成勝場也沒能開胡，同樣以直落二吞敗。

周天成首戰對手是世界排名第3的新加坡好手駱建佑，兩人過去5度過招，前者以3勝略占上風，兩人今年曾在印尼羽球大師賽4強交手，當時周天成歷經3局苦戰淘汰對手。

今天雙方再次碰頭，開局周天成短暫以3比1領先，回頭他一口氣連丟6分打壞行情，最多曾以6比14落後，他一路苦追，在局末追成13比17，無奈接下來他又連失3分，首局先以15比21讓出。

次局周天成又以3比8開局，比賽中段他連拿3分，一度追到14比15，無奈接下來他連續2次回擊掛網，加上一次對角扣殺出界，讓對手再次穩住陣腳，最終以17比21棄守。（編輯：張芷瑄）1111207

#周天成
#駱建佑
#世界羽球巡迴賽
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