周天成遭誤判失冠 BWF挺裁判球迷不買帳

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台灣羽球一哥周天成7日在海洛公開賽爭冠，因主審關鍵誤判，讓他葬送逆轉契機，BWF 8日發表聲明，強調相信裁判努力做出公正判決；不過球迷似乎不買帳。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北8日電）台灣羽球一哥周天成日前在德國海洛羽球公開賽，因主審關鍵誤判，讓他葬送逆轉契機，BWF今天發表聲明，強調相信裁判努力做出公正判決。不過球迷不買帳，反問：「道歉很難？」

世界排名第4的周天成日前在世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列的海洛羽球公開賽男單壓軸決賽，面對印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），決勝第3局他化解6個冠軍點，追成22比22平。

此時周天成回擊時，主審卻認定球已先落地，因此判決對手得分，這也造成周天成氣勢大衰、葬送逆轉契機，最後抱憾吞敗。

賽後主辦單位表明會與BWF一起調查，今天BWF發表聲明，表示已審閱比賽當時影片，但強調BWF秉持相信所有裁判，都會努力做出即時最佳判決的立場。

不過BWF也表示，就算裁判偶爾發生錯誤，但一旦判決公布後，就是最終判決，因此即便是誤判也無法改變。

BWF除在官網公布最新聲明，也同步在社群媒體IG與臉書上PO出聲明，不過球迷看到BWF的解釋後反而更火，紛紛上網留言，就有球迷反問：「說聲抱歉，這有很難嗎？」

有球迷提出，最好的解決方案有2個，要不就是和周天成道歉，要不就是開除當時的主審，也有球迷砲轟：「你們叫大家不要抨擊裁判，但你們有尊重場上的球員嗎，他們付出努力卻被侮辱，你們什麼都不能做，這非常、非常荒謬，而且太傲慢。」（編輯：張雅淨）1111108