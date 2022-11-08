更多編輯台推薦新聞：
韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂
國際

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
周天成
新聞專題
周天成1/49
首頁 / 運動

周天成遭誤判失冠 BWF挺裁判球迷不買帳

2022/11/8 15:45（11/8 16:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣羽球一哥周天成7日在海洛公開賽爭冠，因主審關鍵誤判，讓他葬送逆轉契機，BWF 8日發表聲明，強調相信裁判努力做出公正判決；不過球迷似乎不買帳。（中央社檔案照片）
台灣羽球一哥周天成7日在海洛公開賽爭冠，因主審關鍵誤判，讓他葬送逆轉契機，BWF 8日發表聲明，強調相信裁判努力做出公正判決；不過球迷似乎不買帳。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北8日電）台灣羽球一哥周天成日前在德國海洛羽球公開賽，因主審關鍵誤判，讓他葬送逆轉契機，BWF今天發表聲明，強調相信裁判努力做出公正判決。不過球迷不買帳，反問：「道歉很難？」

世界排名第4的周天成日前在世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列的海洛羽球公開賽男單壓軸決賽，面對印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），決勝第3局他化解6個冠軍點，追成22比22平。

此時周天成回擊時，主審卻認定球已先落地，因此判決對手得分，這也造成周天成氣勢大衰、葬送逆轉契機，最後抱憾吞敗。

賽後主辦單位表明會與BWF一起調查，今天BWF發表聲明，表示已審閱比賽當時影片，但強調BWF秉持相信所有裁判，都會努力做出即時最佳判決的立場。

不過BWF也表示，就算裁判偶爾發生錯誤，但一旦判決公布後，就是最終判決，因此即便是誤判也無法改變。

BWF除在官網公布最新聲明，也同步在社群媒體IG與臉書上PO出聲明，不過球迷看到BWF的解釋後反而更火，紛紛上網留言，就有球迷反問：「說聲抱歉，這有很難嗎？」

有球迷提出，最好的解決方案有2個，要不就是和周天成道歉，要不就是開除當時的主審，也有球迷砲轟：「你們叫大家不要抨擊裁判，但你們有尊重場上的球員嗎，他們付出努力卻被侮辱，你們什麼都不能做，這非常、非常荒謬，而且太傲慢。」（編輯：張雅淨）1111108

延伸閱讀
周天成不敵金廷 海洛羽球公開賽獲亞軍周天成疑因誤判失冠軍 海洛羽賽：請勿攻擊裁判周天成直落二打落泰國一哥 德國海洛羽賽晉級4強
周天成
周天成直落二擊退法國波波夫 闖海洛羽賽決賽拚本季第2冠周天成逆轉勝常山幹太 德國海洛公開賽晉級8強
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
周天成疑因誤判失冠軍 海洛羽賽：請勿攻擊裁判