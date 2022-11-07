周天成不敵金廷 海洛羽球公開賽獲亞軍

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台灣羽球一哥周天成（圖）7日在海洛羽球公開賽男單決賽，最終以21比18、11比21、22比24不敵印尼名將金廷，以亞軍作收。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣羽球一哥周天成今天在海洛羽球公開賽男單決賽連續化解對手6個冠軍點，但關鍵時刻被判犯規，最終以21比18、11比21、22比24不敵印尼名將金廷，以亞軍作收。

世界排名第4的周天成曾在2012至2014年海洛公開賽締造3連霸，這次重返德國名列大會第3種子，以4連勝、1局未失之姿，搶下海洛公開賽男單決賽門票，這是他本季第4度闖進決賽，挑戰賽史第4冠，以及本季第2冠。

周天成決賽對手為今年曾在超級500系列新加坡羽球公開賽奪冠的印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），兩人生涯13次交手，周天成以6勝7敗略居下風，最近一次碰頭是在2021年湯姆斯盃，當時周天成以直落二落敗。

周天成開賽迅速進入狀況，靠著優異的防守化解對手連續攻勢，趁著對方失誤較多，將領先優勢拉開至17比9，而金廷回穩後，連得8分扳平，所幸周天成及時找回節奏，以21比18先下一城。

周天成次局陷入1比5落後，儘管一度扳成9比9平手，但隨後金廷打出一波5比0攻勢而拉開差距，周天成受制於對手攻勢，次局以11比21棄守。

決勝局金廷靠著網前放小球，加上適時將球送向對角，讓周天成措手不及，取得6比1領先，周天成一度追成2分差，但金廷隨後把比分拉開至13比5。

周天成穩住陣腳，追成15比18，還上演精彩的轉身回擊，並在16比20落後情況下展現強心臟，一連化解對手6個冠軍點。

但關鍵在22比22平手之際，主審判定周天成犯規，讓金廷獲得1分，周天成試圖向主審解釋，仍無法挽回，比賽隨後繼續進行，而金廷再度發動攻勢搶分，周天成最終就以22比24輸球，名列亞軍。（編輯：陳彥鈞）1111107