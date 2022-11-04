周天成直落二打落泰國一哥 德國海洛羽賽晉級4強

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（中央社記者龍柏安台北4日電）台灣羽球一哥周天成今天在德國海洛羽球公開賽男單4強快打旋風，全場僅用30分鐘，以21比10、21比10擊敗世界排名第10的泰國一哥昆拉武特，順利闖進4強。

總獎金18萬美元（約新台幣579萬元）的德國海洛羽球公開賽，是屬羽球世界巡迴賽超級300系列，緊接著法國公開賽之後登場。

周天成今天對手，是年僅21歲的泰國天才小將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），他曾在2017至2019年寫下世界青少年羽球錦標賽男單3連霸，也是泰國自女將依瑟儂（Ratchanok Intanon）後，泰國隊史第2個在世青羽球賽締造3連霸的球員。

事實上，周天成今年曾在印尼羽球公開賽和昆拉武特首度過招，當時周天成費時74分鐘、3局惡戰才擺脫對手，沒想到今天兩人再次交鋒戰局大不同。

擺脫過去暖機太慢的老問題，周天成今天開賽就連拿4分下馬威，對手雖很快回穩，並將比分追成6比6平，不過周天成在10比9比領先時，拉出11比1強攻，先以21比10輕鬆拿下。

次局周天成再用5比0攻勢強勢開局，且全場未曾落後或讓對手追平，在一路領先優勢下，再以21比10拿下，以直落二橫掃對手，輕鬆摘下4強入場券。

至於男雙組合李哲輝與楊博軒，今天則大爆冷門，兩人在首局先失的劣勢下，以14比21、21比19、23比21擊敗去年世錦賽金牌、現役世界排名第1的日本組合小林優吾、保木卓朗，成功闖進4強。（編輯：陳政偉）1111104