台灣「楊肉盧」海洛羽球賽男雙封王 李哲輝楊博軒亞軍[影]

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）德國海洛羽球公開賽男雙決賽今晚登場，台灣組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯以11比21、21比17、25比23逆轉擊退李哲輝與楊博軒，拿下冠軍，相隔6年再度嚐到冠軍滋味。

在德國舉行的海洛羽球公開賽屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，共有3組台灣好手闖進決賽，其中男雙更上演「台灣內戰」，台灣提前確定包辦冠、亞軍。

世界排名第19「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯今天決賽迎戰排名第43的李哲輝與楊博軒，兩組人馬過去在國際賽場上曾在2019年加拿大公開賽對決，當時激戰3局，由「楊肉盧」逆轉收下勝利。

「李楊配」開賽靠著犀利攻勢，全場幾乎一路領先，以21比11拿下首局，而「楊肉盧」即使首局後段陷入大比分落後，依舊展現奮戰精神，盧敬堯為了救球一度撲倒在地，在來不及起身的情況下，依舊連續揮拍回擊。

次局上演激烈中、前場前對抗，「楊肉盧」帶著11比9進入技術暫停，但仍遭對方扳平，而「楊肉盧」沉穩應對，以21比17扳回一城。

決勝局「李楊配」靠著對角殺球，最多領先5分，「楊肉盧」在技術暫停後展開追分，靠著對手發球失誤以及幸運球扳平。

雙方激戰至局末，互相化解對方2個冠軍點，盧敬堯因右手擦傷，一度申請傷停進行治療，所幸未影響手感，「楊肉盧」最終以25比23奪冠，楊博涵與盧敬堯賽後興奮地在場上相擁。

「楊肉盧」2016年開始合作，而楊博涵日前轉戰合作金庫，搭檔盧敬堯則續留中租，在上週兩人聯手拿下法國賽亞軍後，楊博涵當時賽後曾透露，2個月前兩人差點因溝通不良，而準備拆夥。

所幸兩人經溝通後繼續合作，不但在法國賽締造佳績，在海洛公開賽還一舉奪冠，終結自2016年布拉格公開賽以來超過6年的冠軍荒。（編輯：林治平）1111106