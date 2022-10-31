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楊博涵奪法國羽賽男雙亞軍 自曝曾想放棄羽球

2022/10/31 09:48（10/31 10:30 更新）
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台灣男雙黑馬組合楊博涵（左）與盧敬堯（右）在法國羽球公開賽決賽拿下亞軍。楊博涵31日在臉書發文透露，2個月前曾想放棄羽球，並感謝球團給予信心和證明自己的機會。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月31日
台灣男雙黑馬組合楊博涵（左）與盧敬堯（右）在法國羽球公開賽決賽拿下亞軍。楊博涵31日在臉書發文透露，2個月前曾想放棄羽球，並感謝球團給予信心和證明自己的機會。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月31日
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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯在法國羽球公開賽拿下亞軍，楊博涵今天在臉書發文透露，2個月前曾想放棄羽球，並感謝球團給予信心和證明自己的機會。

台灣男雙好手楊博涵在轉戰合作金庫後，儘管老搭檔盧敬堯則續留中租，兩人仍選擇繼續攜手，這次出征歐洲，「楊肉盧」在首站丹麥公開賽8強止步，轉戰在巴黎舉行的法國羽球公開賽，一路過關斬將闖進決賽，最終以13比21、19比21不敵世界排名第8的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty）。

楊博涵今天在臉書發文，從上週丹麥賽到這週法國賽，每一場都經歷了極大考驗，最終雖然未能為台灣一舉奪冠，「但我知道這一切的背後充滿了多少的汗水與淚水累積而成，一切都好不容易」。

楊博涵這次盧敬堯攜手，差一點就能終結近6年的冠軍荒，但拿下亞軍，已締造兩人在超級750系列賽合拍最佳成績，楊博涵透露，2個月前曾想放棄羽球，感謝合庫羽球隊拉他一把，給了他許多信心和證明自己的機會。

楊博涵除了感謝球迷的加油外，也向搭檔盧敬堯喊話「繼續努力」，盧敬堯也在臉書「隔空」回應，感謝楊博涵，「你的瘋狂與熱血才能讓楊肉盧有所突破，而我會緊緊的守護後場，當你最可靠的後盾」。

儘管輸給印度組合，「楊肉盧」依舊有收穫，盧敬堯表示，透過比賽發現了盲點，德國公開賽將重整旗鼓，再次與世界好手拚搏。（編輯：張銘坤）1111031

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