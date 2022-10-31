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楊博涵盧敬堯不敵印度組合 法國羽賽屈居亞軍

2022/10/31 03:13
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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯今天在法國羽球公開賽決賽，次局一度逆轉，可惜未能把握，最終以13比21、19比21吞敗屈居亞軍，但已寫下兩人在超級750系列賽最佳成績。

在巴黎舉行的法國羽球公開賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界羽球巡迴賽超級750系列次頂級賽事，總獎金為67萬5000美元（約新台幣2180萬元）。

台灣男雙好手楊博涵日前轉戰合作金庫，而搭檔盧敬堯則續留中租，但兩人選擇不拆夥，而是繼續合作，世界排名第25的「楊肉盧」曾在2019年丹麥羽球公開賽闖進4強，締造兩人在超級750系列賽最佳成績，這次再改寫新紀錄，也是繼2019年泰國大師賽後再度叩關決賽。

「楊肉盧」前一次奪冠要追溯至2016年布拉格羽球公開賽，這次有機會挑戰近6年來首冠，男雙決賽遭遇到世界排名第8的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty），兩組人馬首度在巡迴賽碰頭。

印度組合開賽犀利殺球，多次突破「楊肉盧」防線，「楊肉盧」以5比11落後進入技術暫停，儘管試圖追趕，仍難敵對手速度優勢，首局以13比21棄守。

面對印度組合場上速度和輪轉都占上風的情況下，「楊肉盧」次局逐漸適應對手回球節奏，從最多落後6分，到以19比17反超，但對手局末靠著幸運擦網球和出界球，一口氣連得4分逆轉，「楊肉盧」無力扭轉局面，以19比21落敗。

「楊肉盧」在法國公開賽以亞軍作收，但已是兩人在超級750系列賽最佳表現。（編輯：陳彥鈞）1111031

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